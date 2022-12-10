«Ударил в подбородок»: новые подробности драки с участием Пугачевой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 4 505

Отар Кушанашвили назвал драку с Пугачевой хайпом спустя 30 лет

«Ударил в подбородок»: новые подробности драки с участием Пугачевой

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Знаменитый журналист считал свой поступок подвигом, однако Пугачева заставила его извиниться.

Певица Алла Пугачева попала под горячую руку журналиста. По словам мужчины, он ударил ее в подбородок, после чего артистка отлетела в другую сторону. Именно так Отар Кушанашвили описывал историю, которая произошла между знаменитостями в 90-х. Однако в недавнем интервью экспрессивный телеведущий раскрыл новые подробности скандала.

Телеведущий стал участником программы на YouTube-канале Азамата Мусагалиева, в которой признался, что все его небылицы были чистой клеветой. Он старался привлечь внимание общественности к своей персоне столь подлым способом.

«Я все придумал от начала до конца, что ударил ее в подбородок, а она отлетела. Зачем я это говорил?! На фиг придумал?! Никогда этой истории не было. Наврал, чтобы набить себе цену», — прокомментировал журналист громкую историю прошлых лет.

Около 30 лет назад Кушанашвили кричал из каждого чайника, что устроил рукопашный бой с Пугачевой. Он гордился тем, что певица потерпела поражение в драке. Однако после иска знаменитой артистки в суд, журналисту пришлось взять свои слова обратно. После долгих попыток вымолить прощение, Кушанашвили смог выпросить себе наказание в виде исправительных работ вместо четырех лет заключения.

Ранее 5-tv.ru писал, что сбежавшая в Израиль Алла Пугачева собирается вернуться в Россию.

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