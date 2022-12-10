Елена Воробей призналась, что провела ночь с Евгением Петросяном

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 265

Артистку привлекают мужчины с чувством юмора.

Елена Воробей призналась, что провела ночь с Евгением Петросяном

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Юмористка Елена Воробей призналась в шоу на канале GRLS на YouTube, что провела ночь с Евгением Петросяном. Воробей рассказала, что однажды у нее были отношения со своим коллегой по цеху, но не сразу назвала его имя.

В итоге после долгих и упорных попыток других участниц шоу, она сдалась: взяла стакан воды и ответила, что это был он, Евгений Ваганович.

Евгений Петросян и Елена Воробей; Фото: Instagram* / vorobei_elena

«Петросян… Все остальные, как говорится, из зрителей», — заявила артистка.

Потом Елена Воробей призналась, что ничего романтического в этой ночи не было — они лишь репетировали вместе новогоднюю песню. До самого до утра. 

Кстати, знаменитость также отметила, что в отношениях ей очень важно чувство юмора. Именно этому качеству она всегда придавала много значения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Петросян и Воробей записали новую песню посреди ночи.

 

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