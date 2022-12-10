Убывающая Луна и ретроградный Марс снижают энергетический потенциал. Поэтому всем знакам Зодиака на этой неделе придется чуть больше постараться для сохранения баланса. Нагрузку составляет не только объем работы в предновогодний период, но и напряженный аспект между Солнцем и Нептуном.

В это время люди рассеяны, хочется больше отдыхать, спать и расслабляться. Ищите глубину в творчестве и помните про изобилие Вселенной. Если чего-то недостает, в ваших силах повернуть ситуацию на 180 градусов.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 декабря

Овен — гороскоп на неделю

У огненных Овнов наступает период стабилизации материального положения. Это может быть упрочение авторитета или статуса. Взаимодействие с официальными инстанциями и вышестоящим лицами приносит не только выгоду, но и привилегии. Также на этой неделе возможна реализация способностей и талантов на профессиональном поприще. Вы точно будете в центре всего. Поэтому не упустите свои шансы на проявление во внешнем мире.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов расширение жизненной сферы личного влияния и рост авторитета происходит благодаря отношениям. Возможно, знакомства со статусными партнерами в командировках, на стадионах, во время спортивных мероприятий за границей, в процессе судебных дел. Это также будет неожиданное знакомство, которое обратит ваше внимание не только на себя, но и потребности других людей, даже тех близких, с кем вы были давно знакомы. Обращайте внимание на тех, кто рядом, и у вас будет успех.

Близнецы — гороскоп на неделю

Дорогие Близнецы, у вас есть возможность получить налоговые льготы, вычеты, выгодно оформить медицинскую страховку, пройти курс массажа или приобрести тур на море. В любом случае вы ощущаете, что от большой работы вы устали и хотите немножко отдохнуть. Пусть это будет отпуск длиною в один день, но вы должны перевести свое внимание на другие приятные стороны жизни.

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Рак — гороскоп на неделю

Для дорогих Раков, несмотря на убывающую Луна, наступает неделя заключения прочных дружеских и партнерских союзов. Да, энергии не так много, но вы направляете ее в нужное русло и фокусируетесь только на важных для вашей жизни вещах. Это время успеха в общественной, юридической и консультационной деятельности. Также ваш друг может перейти в статус супруга. Это период популярности, реализации творческого таланта и оригинальных идей.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов выгодному трудоустройству или повышению в должности может поспособствовать женщина, обладающая статусом и соответствующими полномочиями. Даже если вы не знаете, как поступить в бытовой локальной ситуации, обратите внимание на представителей женского пола. Через них к вам приходят правильные ответы. На этой неделе также благоприятно заключать договоры на обслуживание, юридическое сопровождение или просто получить консультации в интересующей вас отрасли.

Дева — гороскоп на неделю

Дорогие Девы, ваше трудолюбие, исполнительность и педантичность находят наилучшее применение и реализацию в сфере международной деятельности, образования, науки, творчества, и спорта. При посещении публичного мероприятия вы также можете на этой неделе встретить свою вторую половину.

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Весы — гороскоп на неделю

У Весов на этой неделе события развиваются вокруг финансовых средств, брачных и деловых партнеров, либо заемных денег. Благоприятна покупка и страхование недвижимости, земельных участков, получение наследства. А бизнесмены, рожденные под знаком Весы, могут выгодно приобретать крупные пакеты акций или инвестировать свои средства в какой-то интересный проект. Главное обращать внимание не только на окружающих людей, но и на свои собственные таланты и возможности.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы на этой неделе легко общаются и вступают в контакты с большим числом людей, что на самом деле непривычно для этого скрытого водного знака. Обмен идеями и участие в различных переговорах и дискуссиях может пойти на пользу как вам, так и тем, кто рядом. Это возможность зарекомендовать себя красноречивым оратором, хорошим экспертом в вашей области.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам для сохранения здоровья и ресурсного состояния рекомендуется следовать распорядку дня, быть аккуратными и собранными. Можно выгодно пройти медицинское обследование, приобрести бытовую технику, получить заказ на оказание услуг или премию по месту работы. Главное — не абстрагироваться, а конкретно выделять главное из любой ситуации. Быть практичными и реалистичными. Тогда удача будет только на вашей стороне.

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Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов на этой неделе возможен успех как на публичном поприще, так и в процессе обучения, занятий спортом, проведения досуга и культурных мероприятий. Вам легко завладеть вниманием и симпатией со стороны аудитории, а также проявить свои собственные таланты и способности. Несмотря на то, что Луна убывающая, у вас достаточное количество сил, чтобы завершить все дела, а также заручиться поддержкой тех, кто рядом.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев в приоритете обустройство дома с целью создания уюта, комфорта и, возможно, романтической обстановки. Даже если вы Водолей-трудоголик, займитесь своим внутренним миром и приведите в порядок нервную систему. Конечно, в течение этой недели возможен творческий настрой вдохновения. Но улучшить самочувствие вам поможет посещение санатория, СПА-центра, бассейна, массажного кабинета.

Рыбы — гороскоп на неделю

У дорогих Рыб жизненные цели формируются в путешествиях посредством общения или при контакте со СМИ. Хоть вы и любите уединение, постарайтесь не запираться надолго дома, потому что неожиданные знакомства могут случиться там, где вы и не предполагаете. Например, в дороге, в процессе постижения знаний или в ходе научной дискуссии. В любом случае это некое пространство большого скопления людей. Там, где люди учатся, обмениваются контактами, обмениваются своим опытом и знаниями.

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