«Посмотри на свою рожу!» — Филипп Киркоров продолжает оскорблять Марию Шукшину

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 439

Филипп Киркоров снова оскорбил Марию Шукшину в ответ на ее критику ремейка «Иронии судьбы»

«Посмотри на свою рожу!» — Филипп Киркоров продолжает оскорблять Марию Шукшину

Фото: © РИА Новости / Филипп Киркоров

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Знаменитый певец давно пробует себя в кино, однако настоящие актеры не хотят признавать его своим коллегой.

Актриса Мария Шукшина оценила актерские способности певца Филиппа Киркорова, на что король российской эстрады искрометно отреагировал. Артист высказал все свое недовольство словами артистки и оскорбил ее в эфире федерального канала.

Киркоров снялся в ремейке фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». Музыкант исполнил в популярной новогодней истории одну из главных ролей — сыграл Ипполита.

«Это культовая роль, это культовый фильм, ответственность колоссальная. Ну а роль Ипполита — что ни фраза в фильме, то сегодняшний день», — прокомментировал свою работу народный артист.

Однако Шукшина в своих социальных сетях решила указать певцу на его место. По ее словам, Киркоров замахнулся на святое, а ремейк стал очередным доказательством безыдейности российского кинематографа.

«А вот еще один назревающий приступ безвкусия… Киркоров „жар-птица“ теперь в роли Ипполита. Удивительно, что не в роли Нади… „Фили“ и другие „хрюши“ в полном составе. „Какая гадость эта ваша заливная рыба!“» — отметила дочь народной артистки.

Суждения актрисы задели звезду шоу-бизнеса, и он в подобной себе манере начал неоднократно высказываться в адрес женщины, подогревая скандал.

«Сумасшедшая эта Шукшина! Стань сначала Филиппом Киркоровым! Отработай 35 лет. Ты хоть один аншлаг, сука, собрала? <…> Посмотри на свою рожу несчастную! С такой фамилией и такая злая. Злыдня. <…> Кто такая, чтобы обо мне рассуждать? Пыль!» — не постеснялся выражений король эстрады.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Киркоров задолжал родине семь миллионов рублей.

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