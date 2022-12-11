Президент Финляндии Ниинистё хочет продолжать сотрудничать с Россией

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 105

Глава государства считает, что это важно хотя потому что у стран есть общая граница.

Президент Финляндии Ниинистё хочет продолжать сотрудничать с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что его стране необходимо продолжать сотрудничество с Российской Федерацией. Об этом заявил в эфире на радиостанции YLE.

«Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров», — сказал Саули Ниинистё.

Президент отметил, что оба государства сохраняют практически ежедневное административное сотрудничество в приграничной зоне. Что касается доверия между странами, то чтобы его восстановить необходимо течение времени.

«Давайте посмотрим, когда ситуация прояснится. Вполне возможно, что не во время моего пребывания на посту президента», — считает Ниинистё.

Президентский срок действующего главы Финляндии истекает в 2024 году.

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