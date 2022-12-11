В Саудовской Аравии не увидели результатов от потолка цен на нефть из РФ
Министр энергетики считает введение ограничений на российское топливо неэффективным решением.
Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман не увидел ощутимых результатов от введения потолка цен на нефть из России. Он заявил об этом на форуме в Эр-Рияде.
«Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то четких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано», — сказал министр.
Бен Сальман считает, что ограничение используют в политических целях. Пока не ясно, смогут ли страны добиться желаемого. Что действительно сможет влиять и дальше на нефтяные рынки, так это антиковидные меры в Китае.
У России не будет потерь после введения потолка цен на нашу нефть, заявил Владимир Путин. Конкретные ответные шаги будут изложены в указе, который опубликуют в ближайшее время, сказал президент.
Ранее 5-tv.ru сообщал о трех вариантах ответа России на потолок цен на нефть.
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