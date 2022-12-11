В Саудовской Аравии не увидели результатов от потолка цен на нефть из РФ

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман не увидел ощутимых результатов от введения потолка цен на нефть из России. Он заявил об этом на форуме в Эр-Рияде.

«Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то четких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано», — сказал министр.

Бен Сальман считает, что ограничение используют в политических целях. Пока не ясно, смогут ли страны добиться желаемого. Что действительно сможет влиять и дальше на нефтяные рынки, так это антиковидные меры в Китае.

У России не будет потерь после введения потолка цен на нашу нефть, заявил Владимир Путин. Конкретные ответные шаги будут изложены в указе, который опубликуют в ближайшее время, сказал президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трех вариантах ответа России на потолок цен на нефть.