Власти России разработали три варианта ответа на потолок цен на нефть: мало не покажется

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 4 743

«Ведомости»: власти России подготовили три варианта ответа на потолок цен на нефть

Власти России разработали три варианта ответа на потолок цен на нефть: мало не покажется

Фото: ИЗВЕСТИЯ /Константин Кокошкин

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Одно из предложений предполагает полный запрет на прямую и опосредованную продажу энергоносителей странам, которые поддержат ограничения.

Администрация президента РФ и кабмин рассматривают варианты ответных мер на введение странами G7 и Евросоюза ценового потолка на российскую нефть. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что первый вариант предполагает полный запрет на прямую и опосредованную продажу энергоносителей государствам, которые присоединятся к ограничениям. Даже если непосредственным покупателем выступит нейтральная страна, при попытке перепродать топливо кому-либо из участников «семерки» поставка будет заблокирована.

Второй вариант подразумевает ограничение на сделки по контрактам, содержащим пункт о ценовом потолке, независимо от страны-получателя.

Наконец третий вариант предполагает закрепление верхней границы дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, превышение которой приведет к блокировке сделки. Данный вариант считается наименее вероятным, отметил источник издания.

Уточняется, что ни одно из озвученных предложений пока не одобрено, в связи с чем возможны и другие варианты.

URA.RU напоминает, что 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции против России: ЕС, G7 и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель и запретили ее поставки по морю в Евросоюз.

В ответ организация стран-экспортеров нефти и ее союзники согласовали сокращение объемов добычи на два миллиона баррелей в сутки. Рынок мгновенно отреагировал — при открытии торгов на мировых биржах цены пошли вверх. Россия, в свою очередь, предупредила, что не будет продавать нефть недружественным странам на их условиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская нефть подорожала на треть в первый же день после введения потолка цен.

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