Дочь-бодибилдерша Шукшиной опубликовала провокационное фото в нижнем белье

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 35

Анна Шушкина вновь повернулась задом к своим поклонникам. В прямом смысле.

Дочь-бодибилдерша Шукшиной опубликовала провокационное фото в нижнем белье

Фото: Instagram* / anna__shukshina

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Дочь Марии Шукшиной Анна продолжает будоражить публику провокационными постами в социальной сети. На этот раз девушка предстала в темном боди и кожаных ботфортах до колен. 

Лица не разглядеть: Шукшина повернулась в прямом смысле слова задом к камере, сделав акцент на своих ягодицах. Анна оперлась руками о шкаф с зеркалом, стоящий в коридоре.

Дочь Марии Шукшиной часто публикует откровенные фотографииДочь Марии Шукшиной часто публикует откровенные фотографии. Фото: Instagram* / anna__shukshina

Известно, что Анна Шукшина увлекается бодибилдингом. Она активно рассказывает о своих тренировках подписчикам и делится результатами, отзывами своих клиентов, которых берет на поруки. К ней обращаются за тем, чтобы похудеть или добиться такого же рельефа, как у звездной дочери.

Формы девушки привлекли даже сына Бари Алибасова. До этого он признался, что не смотрит ее фотографии, чтобы "не будить в себе зверя".

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем опасно увлечение силовыми нагрузками.

 * — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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