Расчеты «Искандеров» нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 22

Минобороны показало кадры ударов ОТРК «Искандер» по объектам украинских войск в зоне СВО

Фото, видео: Минобороны РФ

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«Искандеры» накрывают специальной сетью, пропитанной раствором — он нейтрализует радиоволны.

Министерство обороны России показало работу оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и успешные удары по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам начальника расчета ОТРК Олега, боевая работа проходит слаженно и оперативно. С момента получения приказала до непосредственного пуска ракеты проходит несколько минут. Крылатая ракета способна преодолеть расстояние в несколько сотен километров от места дислокации расчета орудия и точечным ударом прилететь в цель.

«Расчет довольно слаженный у нас. Не в первый раз производим уже работу боевую. Понимаем друг друга без слов, поэтому задачу выполняем на отлично», ― объяснил высокую скорость работы начальник расчета ОТРК «Искандер» Олег.

Несмотря на любые погодные условия и особенности ландшафта пусковой тягач «Искандера» позволяет установке преодолевать любые препятствия и оперативно менять дислокацию. Более того, пусковая установка накрывается сетью, пропитанной специальным раствором — он нейтрализует радиоволны. Это делает ОТРК буквально невидимой для врага.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как обучают саперов в зоне специальной военной операции.

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