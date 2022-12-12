48-летняя ведущая продемонстрировала безупречную фигуру.

Ведущая Алла Довлатова продемонстрировала публике свою потрясающую фигуру в откровенном наряде. На красной дорожке премии «Золотой Граммофон» Довлатова появилась в алом платье в пол с открытой спиной и смелым декольте. Видеозаписью с красной дорожки знаменитость поделилась с 5-tv.ru.

«Алла, тебе очень идет платье»;

«Изящно»;

«Красавица», — написали поклонники ведущей в социальных сетях, где она также опубликовала кадры в изящном образе.

Алла Довлатова не скрывает, что по вопросам красоты она обращается к врачу, который за долгие годы сделал ей три операции. Две процедуры были сделаны на лице. Об еще одном медицинском вмешательстве Алла Александровна обещала позже рассказать в социальных сетях.

Сегодня 48-летняя Алла Довлатова — многодетная мама, у нее трое дочерей и один сын. Ведущая успешно совмещает воспитание детей и карьеру на одной из главных радиостанций страны. Плюс ее можно увидеть в разных телевизионных проектах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Довлатова расплакалась, рассказывая о своей любви к России и русскому народу.