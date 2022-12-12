Продюсер Табриз Шахиди озвучил гонорары главных звезд России на корпоративах

В 2022 году правительство призывает праздновать Новый год не так бурно, как в предыдущие праздники. Отразиться ли это на кошельках представителей отечественного шоу-бизнеса, появление которых на мероприятии стоит баснословные суммы? Издание E1.RU детально разобралось в этом вопросе.

Как рассказал продюсер и руководитель компании «Империя музыки» Табриз Шахиди, еще с начала эпидемии коронавируса заказчики начали планировать все праздники за две-три недели до их наступления. Это достаточно короткий промежуток, в сравнении с прошлыми показателями. Благодаря сокращению времени на составление программы, пафоса и горячности стало значительно меньше.

А вот что осталось неизменным, так это гонорары многих звезд. Даже исполнение Григория Лепса, после недавнего инцидента с дракой, остался таким же по стоимости. Исключением стали только набирающие популярность артисты. Например, певец SHAMAN. Шахиди оценил его выступление от трех до шести миллионов рублей — в зависимости от региона и даты.

При этом селебрити из топ-35 не снизили планку. В список самых популярных исполнителей продюсер зачислил Филиппа Киркорова, Гарика Сукачева и группу «Ленинград». По его словам, они получают не меньше десяти миллионов рублей за один корпоратив.

Далее идет рэпер Баста и группа «Руки Вверх», которые за свое появление на мероприятии запрашивают от пяти до шести миллионов. Леонид Агутин, Полина Гагарина и певица МакSим — от четырех до пяти миллионов.

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