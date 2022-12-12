В Подмосковье срубили главную ель страны

Эфирная новость 26

Скоро почти стометровая красавица будет установлена в российской столице.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

А это хвойное дерево срубили на вполне законных основаниях, ведь оно украсит Соборную площадь Кремля. Буквально несколько минут назад под Волоколамском срезали главную новогоднюю ель страны.

В путь ее провожают народными гуляньями с хороводом и плясками. Примечательно, что ствол перед спиливанием надежно фиксируют и берегут от падения, чтобы не повредить пушистые ветви.

Выбирали дерево несколько месяцев, а победительницей хвойного конкурса красоты стала 95-тилетняя елка высотой 27 метров. В столицу ее доставят уже в среду.

+2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.39 66.27
0.43
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 декабря

Последние новости

18:58
Балканы снова в огне? Политолог оценил положение Сербии и последствия для РФ
18:47
Умер разработчик БМП Данил Релин
18:40
Народный герой: что стало причиной легендарного успеха фильма «Брат»
18:23
В Подмосковье срубили главную ель страны
18:12
Песков анонсировал указ Путина с ответом на потолок цен на нефть
18:00
SHAMAN признался в страсти к приготовлению еды

Сейчас читают

Анастасия Волочкова раскрыла подробности о своем новом избраннике
Как простой народ: тяжелая ситуация вынудила Лолиту пересесть из "Мерседеса" в электричку
Травматологи предупреждают: почему в новогоднюю ночь на салют лучше смотреть через телевизор
"Я попал назад в будущее". Виктор Бут рассказал, как он привыкает к современным гаджетам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023