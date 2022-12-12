В Подмосковье срубили главную ель страны

А это хвойное дерево срубили на вполне законных основаниях, ведь оно украсит Соборную площадь Кремля. Буквально несколько минут назад под Волоколамском срезали главную новогоднюю ель страны.

В путь ее провожают народными гуляньями с хороводом и плясками. Примечательно, что ствол перед спиливанием надежно фиксируют и берегут от падения, чтобы не повредить пушистые ветви.

Выбирали дерево несколько месяцев, а победительницей хвойного конкурса красоты стала 95-тилетняя елка высотой 27 метров. В столицу ее доставят уже в среду.