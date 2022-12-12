Девятый пакет санкций против РФ рассорил Европу

Недружественные государства никак не могут договориться, как навредить Москве.

Европейские страны пока не нашли точек соприкосновения в согласовании девятого пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил верховный представитель союза по внешней политике Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД ЕС. По его словам, споры глав ведомств относительно ограничений против Москвы очень серьезные.

«Это будет очень длинный и сложный Совет МИД, поскольку в повестке Иран и девятый пакет санкций против России. Мы еще не достигли по нему договоренности, он еще не завершен <…> мы внесли предложение, а министры должны его утвердить, они имеют разные подходы», — объяснил он.

В том числе дипломат выразил надежду, что антироссийские ограничения будут согласованы в понедельник или вторник, однако это очень непростая задача, ведь «среди стран-членов существуют разные мнения».

Позднее стало известно о том, что главы МИД ЕС в итоге не смогли согласовать согласовать девятый пакет санкций против РФ.

К слову, Еврокомиссия в прошлую среду обнародовала предложения по очередному санкционному пакету против Москвы. Он включает в себя дополнительные меры против энергетического сектора, а также запреты на инвестиции в горнодобывающую отрасль и экспорт беспилотников. Еще есть ряд экспортных ограничений, в частности по поводу товаров двойного назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Австрии заявили о проблемах в Европе из-за антироссийских санкций.