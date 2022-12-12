Девятый пакет санкций против РФ рассорил Европу

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против РФ

Девятый пакет санкций против РФ рассорил Европу

Фото: Depositphotos / artem_furman

Читайте нас в: Дзен Новости

Недружественные государства никак не могут договориться, как навредить Москве.

Европейские страны пока не нашли точек соприкосновения в согласовании девятого пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил верховный представитель союза по внешней политике Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД ЕС. По его словам, споры глав ведомств относительно ограничений против Москвы очень серьезные.

«Это будет очень длинный и сложный Совет МИД, поскольку в повестке Иран и девятый пакет санкций против России. Мы еще не достигли по нему договоренности, он еще не завершен <…> мы внесли предложение, а министры должны его утвердить, они имеют разные подходы», — объяснил он.

В том числе дипломат выразил надежду, что антироссийские ограничения будут согласованы в понедельник или вторник, однако это очень непростая задача, ведь «среди стран-членов существуют разные мнения».

Позднее стало известно о том, что главы МИД ЕС в итоге не смогли согласовать согласовать девятый пакет санкций против РФ.

К слову, Еврокомиссия в прошлую среду обнародовала предложения по очередному санкционному пакету против Москвы. Он включает в себя дополнительные меры против энергетического сектора, а также запреты на инвестиции в горнодобывающую отрасль и экспорт беспилотников. Еще есть ряд экспортных ограничений, в частности по поводу товаров двойного назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Австрии заявили о проблемах в Европе из-за антироссийских санкций.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.38
-0.19 65.84
0.16
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 декабря

Последние новости

15:44
В украинском храме радикалы устроили провокацию и сорвали богослужение
15:40
«Боль целого поколения»: как фильм Балабанова «Брат» продолжает традиции Достоевского
15:30
SHAMAN о родном городе Новомосковск: Не разрешаю себе надолго туда приезжать
15:24
Девятый пакет санкций против РФ рассорил Европу
15:12
«Инцидент исчерпан»: Лепс с помощью денег помирился с потерпевшим в драке
15:01
В Балашихе продолжают тушить горящий ТЦ «Стройпарк»

Сейчас читают

«Это исповедь»: Сухоруков бережно хранит воспоминания о Бодрове и Балабанове
Как простой народ: тяжелая ситуация вынудила Лолиту пересесть из "Мерседеса" в электричку
Травматологи предупреждают: почему в новогоднюю ночь на салют лучше смотреть через телевизор
"Я попал назад в будущее". Виктор Бут рассказал, как он привыкает к современным гаджетам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023