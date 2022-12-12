СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе за сотрудничество с Россией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 432

Источник в силовых структурах РФ сообщил о расстреле СБУ 20 жителей Берислава

СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе за сотрудничество с Россией

Фото: Палинчак Михаил / ТАСС

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Спецслужбы киевского режима готовят очередную провокацию в духе «бойни в Буче».

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) расстреляли 20 жителей города Берислава в подконтрольной киевскому режиму правобережной части Херсонской области за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Собеседник агентства уточнил, что по данным информатора в СБУ, люди были расстреляны на территории Бериславского машиностроительного завода. В их числе бывшие работники местных правоохранительных органов, сотрудничавшие с Россией летом и осенью этого года.

«Сейчас СБУ готовит постановочную съемку извлечения тел, чтобы заявить о том, что убитые граждане — жертвы „российских репрессий“», — отметил источник.

В конце ноября стало известно, что зашедшие на правый берег Днепра украинские боевики начали чистки и репрессии среди мирного населения. При этом глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Херсона Галина Луговая заявляла, что ВСУ будут «отстреливать предателей, как собак».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские власти арестовали двоих сотрудников российской администрации Снигиревского района Херсонской области, которые занимались выплатами пенсий и детских пособий.

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