Спецслужбы киевского режима готовят очередную провокацию в духе «бойни в Буче».

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) расстреляли 20 жителей города Берислава в подконтрольной киевскому режиму правобережной части Херсонской области за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Собеседник агентства уточнил, что по данным информатора в СБУ, люди были расстреляны на территории Бериславского машиностроительного завода. В их числе бывшие работники местных правоохранительных органов, сотрудничавшие с Россией летом и осенью этого года.

«Сейчас СБУ готовит постановочную съемку извлечения тел, чтобы заявить о том, что убитые граждане — жертвы „российских репрессий“», — отметил источник.

В конце ноября стало известно, что зашедшие на правый берег Днепра украинские боевики начали чистки и репрессии среди мирного населения. При этом глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Херсона Галина Луговая заявляла, что ВСУ будут «отстреливать предателей, как собак».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские власти арестовали двоих сотрудников российской администрации Снигиревского района Херсонской области, которые занимались выплатами пенсий и детских пособий.