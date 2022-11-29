Киев арестовал сотрудников российской администрации Снигиревки

Людям вменяют в вину выполнение служебных обязанностей — выплату пенсий местным жителям.

Украинские власти, контролирующие сейчас Снигиревский район Херсонской области, арестовали двоих сотрудников местной администрации, которые занимались выплатами пенсий и детских пособий. Об этом сообщил мэр города Юрий Барбашов.

«В Снигиревке, так же, как и по всей Херсонской области, так же, как в Херсоне, происходит разгул террора — безрассудного, бессудного, бесчеловечного террора. Мне стало известно о том, что были арестованы двое сотрудников администрации. Это непосредственно люди, которые занимались оформлением социальных выплат», — цитирует Барбашова РИА Новости.

Мэр Снигиревки подчеркнул, что арестованным вменяется в вину именно выполнение служебных обязанностей — оформление пенсионных выплат местным жителям.

«Пенсии были назначены с июня. И люди сразу получали на руки по 40 тысяч. Точно так же получили несколько сотен человек социальные выплаты на детей, по инвалидности. А сейчас людей, которые занимались этой работой — учетом имеющих право на выплаты и выдачей денег — обвиняют в преступлениях против Украины. Формулировки, с которыми их арестовывают, идиотские», — возмутился Барбашов.

Он отметил, что арестованы не самые значимые люди из администрации, которые не смогли эвакуироваться из-за необходимости присматривать за больными родственниками. Чиновник не исключил, что репрессиям подверглись и другие жители района.

На днях постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании совбеза по Украине сообщил, что киевский режим начал репрессии против мирного населения на правом берегу Днепра. Дипломат напомнил слова представителя Киева Луговой, которая заявила, что ВСУ будут «отстреливать предателей, как собак».

До этого стало известно, что в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) устроили массовые облавы в поисках местных жителей, имеющих связи с Россией. Учитывались любые мелочи, даже записи российских номеров в телефонных книжках и наличие родных и друзей в РФ.

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