Киев арестовал сотрудников российской администрации Снигиревки

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 84

Мэр Снигиревки Барбашов: Киев арестовал двух сотрудников российской администрации в городе

Киев арестовал сотрудников российской администрации Снигиревки

Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Людям вменяют в вину выполнение служебных обязанностей — выплату пенсий местным жителям.

Украинские власти, контролирующие сейчас Снигиревский район Херсонской области, арестовали двоих сотрудников местной администрации, которые занимались выплатами пенсий и детских пособий. Об этом сообщил мэр города Юрий Барбашов.

«В Снигиревке, так же, как и по всей Херсонской области, так же, как в Херсоне, происходит разгул террора — безрассудного, бессудного, бесчеловечного террора. Мне стало известно о том, что были арестованы двое сотрудников администрации. Это непосредственно люди, которые занимались оформлением социальных выплат», — цитирует Барбашова РИА Новости.

Мэр Снигиревки подчеркнул, что арестованным вменяется в вину именно выполнение служебных обязанностей — оформление пенсионных выплат местным жителям.

«Пенсии были назначены с июня. И люди сразу получали на руки по 40 тысяч. Точно так же получили несколько сотен человек социальные выплаты на детей, по инвалидности. А сейчас людей, которые занимались этой работой — учетом имеющих право на выплаты и выдачей денег — обвиняют в преступлениях против Украины. Формулировки, с которыми их арестовывают, идиотские», — возмутился Барбашов.

Он отметил, что арестованы не самые значимые люди из администрации, которые не смогли эвакуироваться из-за необходимости присматривать за больными родственниками. Чиновник не исключил, что репрессиям подверглись и другие жители района.

На днях постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании совбеза по Украине сообщил, что киевский режим начал репрессии против мирного населения на правом берегу Днепра. Дипломат напомнил слова представителя Киева Луговой, которая заявила, что ВСУ будут «отстреливать предателей, как собак».

До этого стало известно, что в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) устроили массовые облавы в поисках местных жителей, имеющих связи с Россией. Учитывались любые мелочи, даже записи российских номеров в телефонных книжках и наличие родных и друзей в РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская пресса признала преступления СБУ в Херсоне.

Тема:
Специальная военная операция России
29 нояб
Работают связисты и Росгвардия: лучшее видео из зоны СВО за день
29 нояб
Пятый канал и ОНФ объявили сбор средств для помощи бойцам ЛНР
29 нояб
Военный академик объяснил важность усиления обстрелов по объектам Украины
28 нояб
Денис Пушилин: российские войска близки к окружению Артемовска
28 нояб
ВСУ несут катастрофические потери на артемовском направлении
28 нояб
Захарова назвала извращением слова Папы Римского о чеченцах и бурятах на Украине
28 нояб
«Ужасная потеря»: Елена Драпеко высказалась о сбежавших Пугачевой и Макаревиче*
28 нояб
Артиллерия Украины не жалеет боеприпасов при ведении боевых действий
28 нояб
Росгвардейцы поздравили с Днем матери 71-летнюю женщину-добровольца в зоне СВО
28 нояб
Российская армия отбила контратаки ВСУ на четырех направлениях в ЛНР и ДНР
-5° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.75
0.27 63.30
0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 ноября

Последние новости

9:09
Средний чек поездки в Санкт-Петербург вырос до 44 тысяч рублей
9:02
Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть
8:56
Иллюзионист Сафронов осудил астрологов и экстрасенсов: «Шарашкина контора!»
8:43
В Германии объяснили отказ Шольца поставить танки Украине
8:30
«Миллион платят»: звезды «Дома-2» Ермакова и Чистов объяснили возвращение на шоу
8:17
Киев арестовал сотрудников российской администрации Снигиревки

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака
"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской
«Прослеживается связь»: унаследовал ли Никита Ефремов алкоголизм от отца
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео