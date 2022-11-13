«Моя Украина умерла в 1992»: Юрий Батурин обратился к живущей в Незалежной матери
Юрий Батурин обратился к отказавшейся от него матери, которая продолжает жить на Украине после начала СВО
Фото: Кадр из сериала «Письма на стекле»
Отношения с родственниками начали безнадежно портиться еще несколько лет назад.
Знаменитый артист Юрий Батурин родом с Украины, но еще в девяностых годах он переехал жить и работать в Россию. После этого его отношения с любимыми родителями и братом начали безнадежно портиться. В эфире одного из федеральных телеканалов Юрий Батурин сделал страшное признание — от него отказалась родная мать.
«Для кого-то это специальная военная операция, а для меня это гражданская война. И таких, как я здесь, в России, огромное количество. Потому что выходцев с Украины, которые, для которых Россия — родина, в смысле — дом, нас очень много, очень много, если не ошибаюсь, около 6,5 млн», — признается актер.
Артист с самого первого дня начала специальной военной операции (СВО) принял решение поддержать Россию, несмотря ни на что. Потому что любит эту страну, благодарен ей и не может смириться с несправедливостью по отношению к ней. Но на Украине не все могут понять, что такое вера в правду и борьба за честное дело. От Батурина отвернулись все — от односельчан до родственников. Но самое страшное — от него отвернулась родная любимая мама.
«Мам, я тебя очень люблю. Я о тебе думаю каждый день, о тебе, о папе. Богдашка меня спрашивает, как там бабушка и так далее. У меня фотографии там есть. Я смотрю их часто. Мама, все будет хорошо, не волнуйся. Ты еще приедешь в Москву с отцом, мы еще погуляем», — трогательно обращается к родной матери актер.
Батурин уверен — он все сделал правильно. Он решил не звонить родственникам и не выяснять с ними отношения, потому что не стоит провоцировать больных людей, все-таки общее психическое состояние у них довольно неустойчиво. И дело вовсе не в начале специальной военной операции.
По словам артиста, уже в 2004 году он чувствовал, что что-то происходит не то на Украине, людей начинают зомбировать. Началось все с родного брата, он стал для него врагом только потому, что живет в другой стране. Артист по-прежнему видит в нем любимого младшего братишку, и надеется, что он когда-нибудь сможет это понять и их отношения наладятся.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о проблемах в семье Юрия Батурина.
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