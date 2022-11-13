«Моя Украина умерла в 1992»: Юрий Батурин обратился к живущей в Незалежной матери

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 3 371

Юрий Батурин обратился к отказавшейся от него матери, которая продолжает жить на Украине после начала СВО

«Моя Украина умерла в 1992»: Юрий Батурин обратился к живущей в Незалежной матери

Фото: Кадр из сериала «Письма на стекле»

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Отношения с родственниками начали безнадежно портиться еще несколько лет назад.

Знаменитый артист Юрий Батурин родом с Украины, но еще в девяностых годах он переехал жить и работать в Россию. После этого его отношения с любимыми родителями и братом начали безнадежно портиться. В эфире одного из федеральных телеканалов Юрий Батурин сделал страшное признание — от него отказалась родная мать.

«Для кого-то это специальная военная операция, а для меня это гражданская война. И таких, как я здесь, в России, огромное количество. Потому что выходцев с Украины, которые, для которых Россия — родина, в смысле — дом, нас очень много, очень много, если не ошибаюсь, около 6,5 млн», — признается актер.

Артист с самого первого дня начала специальной военной операции (СВО) принял решение поддержать Россию, несмотря ни на что. Потому что любит эту страну, благодарен ей и не может смириться с несправедливостью по отношению к ней. Но на Украине не все могут понять, что такое вера в правду и борьба за честное дело. От Батурина отвернулись все — от односельчан до родственников. Но самое страшное — от него отвернулась родная любимая мама.

«Мам, я тебя очень люблю. Я о тебе думаю каждый день, о тебе, о папе. Богдашка меня спрашивает, как там бабушка и так далее. У меня фотографии там есть. Я смотрю их часто. Мама, все будет хорошо, не волнуйся. Ты еще приедешь в Москву с отцом, мы еще погуляем», — трогательно обращается к родной матери актер.

Батурин уверен — он все сделал правильно. Он решил не звонить родственникам и не выяснять с ними отношения, потому что не стоит провоцировать больных людей, все-таки общее психическое состояние у них довольно неустойчиво. И дело вовсе не в начале специальной военной операции.

По словам артиста, уже в 2004 году он чувствовал, что что-то происходит не то на Украине, людей начинают зомбировать. Началось все с родного брата, он стал для него врагом только потому, что живет в другой стране. Артист по-прежнему видит в нем любимого младшего братишку, и надеется, что он когда-нибудь сможет это понять и их отношения наладятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проблемах в семье Юрия Батурина.

Тема:
Специальная военная операция России
13 нояб
Денег нет, вернуться некуда: как живут сбежавшие из РФ знаменитости
13 нояб
Нехочуха: Киев бесится из-за призывов к переговорам с РФ
13 нояб
ВС РФ отразили атаку ВСУ с наемниками с трех направлений и отбросили на минное поле
13 нояб
МО РФ: Российская армия полностью освободила поселок Майорск
13 нояб
Глава Новой Каховки оценил ущерб от обстрелов ГЭС со стороны ВСУ
13 нояб
«Шаг за шагом»: Военкор «Известий» показал работу спецназа Росгвардии в ДНР
13 нояб
Зеленский назвал адом атаки российских военных в Донбассе
12 нояб
Дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили бронетехнику ВСУ — видео от первого лица
12 нояб
Дмитрий Рогозин анонсировал поставки самого современного вооружения в зону СВО
12 нояб
В США назвали четыре варианта завершения конфликта на Украине: кто первый?
+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
60.22
-1.02 61.54
0.54
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 ноября

Последние новости

22:42
«Клетки-убийцы»: Российские ученые начали испытания вакцины от рака
22:25
«Большая жертва»: Вилкова объяснила годовое воздержание от секса с мужем
22:08
«Бронегруппа была уничтожена»: НМ ДНР выбила ВСУ из укрепрайона «Муравейник»
21:52
В Каталонии отменили выставку фотографий украинского националиста
21:36
«Моя Украина умерла в 1992»: Юрий Батурин обратился к живущей в Незалежной матери
21:20
ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке

Сейчас читают

«Моя Украина умерла в 1992»: Юрий Батурин обратился к живущей в Незалежной матери
«Незадолго до этого вернулся в отель»: Жорин оказался в сотнях метров от места взрыва в Стамбуле
«Я замужем за Россией»: Лолита высказалась об отношении к Владимиру Зеленскому
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика