Композитор сериала «Твин Пикс» и фильма «Сталинград» скончался в 85 лет

Композитор Анджело Бадаламенти скончался на 86-м году жизни. Причина кончины пока неизвестна. Об этом сообщается на фанатском сайте сериала «Твин Пикс», саундтрек к которому написал пианист.

Смерть знаменитости подтвердили его родные. Не остался в стороне и режиссер проекта, голливудский мэтр Дэвид Линч. Он емко и трогательно написал:

«Сегодня… без музыки».

Линч и Бадаламенти сотрудничали долгие годы. Композитор даже сыграл эпизодические роли в нескольких фильмах режиссера. Например, он сыграл в «Синем бархате»: появился в роли джазового лаунж-пианиста. К этому же фильму он написал всю музыку.

За заглавную композицию легендарного сериала «Твин Пикс» музыкант удостоился премии «Оскар» в 1990 году. Примечательно, что Анджело Бадаламенти написал и саундтрек к «Сталинграду» режиссера Федора Бондарчука.

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