Ряд стран ЕС «обиделся» на Макрона после его слов о безопасности России

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 8

Ряд стран ЕС предпринял дипдемарш после слов Макрона о гарантиях для РФ

Ряд стран ЕС «обиделся» на Макрона после его слов о безопасности России

Фото: www.globallookpress.com / CNPA / dMedia

Читайте нас в: Дзен Новости

Когда украинский конфликт кончится, то всем государствам все равно придется вернуться к нынешним вопросам.

Дипломаты, представляющие ряд стран Восточной Европы во Франции, предприняли демарш в связи со словами французского лидера Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для РФ в новой архитектуре безопасности Европы. Об этом сообщается в материале агентства Reuters.

Как уточняется в материале, это оказались представители Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии. Они отправили демарш в письменной форме для директората континентальной Европы МИД Франции. В нем говорится о ранней цели России касаемо архитектуры Европы, которая якобы направлена на разделение и ослабление европейских государств.

По информации агентства, черновой вариант документа представители Чехии направили в столицы других стран ЕС еще на прошлой неделе. Представитель лидера пятой республики при этом подчеркнул, что заявления Макрона не содержат в себе новой информации.

Недавно французский лидер сказал, что архитектура безопасности в Европе обязательно должна включить гарантии для России в будущем. Он отмечал, что после окончания украинского конфликта западным государствам придется обсудить вопрос удовлетворения потребности в безопасности каждой из сторон.

Ранее политолог оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о скором конце кризиса в Незалежной.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.39 66.27
0.43
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 декабря

Последние новости

10:07
Ряд стран ЕС «обиделся» на Макрона после его слов о безопасности России
9:47
Луганский хлебокомбинат кормит население в течение восьми лет под обстрелами
9:38
Плату за установку «умных» счетчиков могут включить в квитанции за ЖКУ в России
9:29
Российские бойцы освобождают территории, несмотря на сложную обстановку
9:22
Корреспондент «Известий» выяснил, где купить оригинальное моторное масло и не переплатить
9:13
«Я с этим борюсь»: праздники и выходные в Израиле капают на нервы Собчак

Сейчас читают

Выступление перенесшего инсульт Носкова произвело фурор: «Работает замечательно»
Как простой народ: тяжелая ситуация вынудила Лолиту пересесть из "Мерседеса" в электричку
Травматологи предупреждают: почему в новогоднюю ночь на салют лучше смотреть через телевизор
"Я попал назад в будущее". Виктор Бут рассказал, как он привыкает к современным гаджетам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023