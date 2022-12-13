Ряд стран ЕС «обиделся» на Макрона после его слов о безопасности России

Когда украинский конфликт кончится, то всем государствам все равно придется вернуться к нынешним вопросам.

Дипломаты, представляющие ряд стран Восточной Европы во Франции, предприняли демарш в связи со словами французского лидера Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для РФ в новой архитектуре безопасности Европы. Об этом сообщается в материале агентства Reuters.

Как уточняется в материале, это оказались представители Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии. Они отправили демарш в письменной форме для директората континентальной Европы МИД Франции. В нем говорится о ранней цели России касаемо архитектуры Европы, которая якобы направлена на разделение и ослабление европейских государств.

По информации агентства, черновой вариант документа представители Чехии направили в столицы других стран ЕС еще на прошлой неделе. Представитель лидера пятой республики при этом подчеркнул, что заявления Макрона не содержат в себе новой информации.

Недавно французский лидер сказал, что архитектура безопасности в Европе обязательно должна включить гарантии для России в будущем. Он отмечал, что после окончания украинского конфликта западным государствам придется обсудить вопрос удовлетворения потребности в безопасности каждой из сторон.

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