«Не принимала глистов»: Лолита раскрыла секрет своего быстрого похудения

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 24

Певица Лолита рассказала, что похудела без волшебных таблеток и глистов

«Не принимала глистов»: Лолита раскрыла секрет своего быстрого похудения

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Знаменитая певица прошла лечебный курс с всеми ограничениями.

Певица Лолита рассказала о том, как ей удалось похудеть. А ведь только недавно она шутила, что является «последней толстой артисткой в шоу-бизнесе»!

«Эндокринолог и нормальное лечение — вот секрет моего похудения. Нет никаких волшебных таблеток, не принимала я глистов, как Мария Каллас в свое время», — заверила артистка в интервью dni.ru.

По словам Лолиты, она прошла курс лечения со всеми ограничениями. Вот уже два года она находится в своем весе, свободно ест белые булки на ночь и может пить все, что угодно.

Отметим, в 1947 году, когда оперная певица Мария Каллас стала выступать на сцене, ее вес был 176 килограммов. Режиссер Лукино Висконти приказал ей сбросить хотя бы 31 килограмм. В итоге певица за года похудела до 136 килограммов. Говорят, дива для этого использовала ленточного червя.

Как ранее писал 5-tv.ru, Лолита пересела на общественный транспорт. Знаменитость выложила видео, в котором показала, как ей нравится передвигаться на электричке без московских пробок.

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