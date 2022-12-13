«Только не сертификат»: какие подарки россияне хотят получить на Новый год

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Россияне хотят получать деньги в подарок на Новый год — опрос

«Только не сертификат»: какие подарки россияне хотят получить на Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Artur Cupak

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Людям стали ненавистны подарочные сертификаты, парфюм и одежда. Чего они хотят?

За несколько недель до Нового года мы начинаем ломать голову, что же подарить мужу, жене, маме, папе, брату, парню или подруге? И вечная проблема — для всех нужно подбирать что-то особенное. Однако в этом году головная боль от выбора подарка может уйти из вашей жизни. Так, KP.RU выяснил, что в этом году большинство россиян хотят подарок просто в виде…денег.

Издание провело опрос, из которого стало ясно, что 38% читателей хотели бы получить в подарок именно деньги. Путешествия (27%), электроника (10%), билеты на культурные события (9%) — тоже в числе заветных желаний людей, живущих в России.

«Среди тех подарков, которые, в принципе можно купить, но они не так уж и желательны: товары для дома (4%), украшения (3%) и косметика, парфюм (3%)», — говорится в сообщении.

А вот еда (2%), одежда (2%) и даже подарочные сертификаты (2%) — оказались в самом меньшинстве.

До этого стало известно, что больше всего раздражает россиян в новогоднюю ночь шум от разрывающихся петард. Льющийся рекой алкоголь и большое количество нетрезвых людей нервирует каждого десятого жителя нашей страны. Чуть меньше недовольны надоевшими передачами по телевизору и примелькавшимися на экране лицами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как провести первые 12 дней нового года, чтобы быть счастливым.

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