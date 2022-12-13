«А вот и пупок»: Рудковская убедилась в настоящей беременности Орловой

Ведущую «Дома-2» ранее заподозрили в обмане и ношении накладного живота.

Продюсер Яна Рудковская «собственноручно» убедилась в том, что телеведущая и бывшая участница группы «Блестящие» Ольга Орлова по-настоящему беременна.

Ранее появились слухи, что ведущая «Дома-2» носит на животе накладку, тогда как ребенка ей на самом деле вынашивает суррогатная мать. Рудковская, встретив Орлову на дне рождения Иды Достан, не только сняла живот звезды крупным планом, но и погладила его рукой. Видео супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опубликовала на своей странице в соцсети.

«Опытным путем выясняем, что у Оли Орловой нет накладного живота, надувного живота, живота на завязках, живота на ремнях, живота-оптической иллюзии, живота-фантома. Исключительно настоящий беременный живот будущей прекрасной матери. Это прям кожица настоящая. А вот и пупок», — прокомментировала Рудковская.

Недавно радиоведущая и актриса Алла Довлатова усомнилась в настоящей беременности у Орловой, которая в 45 лет ждет появления на свет дочери. Довлатова поддержала пользователей соцсетей, которые заподозрили Орлову в обмане и ношении накладного живота.

«Людям не нравится, когда их дурачат… Если помогает суррогатная мать, я считаю, нужно честно об этом говорить. Иначе не будет доверия у аудитории», — написала актриса.

На защиту соведущей по «Дому-2» бросилась Ксения Бородина. Она пристыдила Довлатову, указав, что та сама родила ребенка в 43 года. Одно дело, заметила телеведущая, когда оскорбления в адрес будущей матери говорят завистники и хейтеры, другое — публичные личности с аналогичным опытом.

Позднее сама Орлова ответила Довлатовой. Она заявила, что знает актрису лично, и никогда не давала ей повода усомниться в своей честности, поэтому выпад Довлатовой показался Орловой странным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто заменит Ольгу Орлову в качестве ведущей «Дома-2» на время декрета.