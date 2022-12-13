Сийярто заявил о возможности изменения РФ договоров из-за потолка цен на газ

В Еврокомиссии до этого предложили ввести предельный уровень цены на газ в размере около трех тысяч долларов за тысячу кубометров.

Вице-премьер России Александр Новак допустил изменение венгерско-российских газовых контрактов из-за введения потолка цен на газ. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонных переговоров с Новаком.

«Вчера я консультировался по телефону с российским вице-премьером, отвечающим за вопросы энергетики, Александром Новаком. Он выразил открытость к тому, чтобы если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно», — сказал Сийярто журналистам.

В Еврокомиссии 22 ноября предложили ввести потолок цены на газ в размере 275 евро за один мегаватт-час (около трех тысяч долларов за тысячу кубометров). Однако 15 стран Евросоюза критически отнеслись к этому предложению.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле в ближайшее время закончат проработку ответа России на потолок цен на нефть.

Напомним, механизм введения потолка цен на российскую нефть придет в действие с 19 января 2023 года. Как ранее заявил глава государства Владимир Путин, у России не будет потерь после этого. Конкретные ответные шаги будут изложены в указе, который опубликуют позднее, сказал президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощности российских газопроводов в Турцию создали благоприятную обстановку для создания в этой стране нового газового хаба без строительства новых ниток.