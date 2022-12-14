Новое приходит туда, где расчищено. Китайский совет дня на среду, 14 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 85

Энергии среды будут располагать к разбору завалов.

Новое приходит туда, где расчищено. Китайский совет дня на среду, 14 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 14 декабря?

Энергии среды будут располагать к разбору завалов. Если после вторника у вас остались несделанные дела или поломанные вещи – среда будет лучшим днем для того, чтобы очистить пространство. 

Совет дня: запланируйте на среду поход к парикмахеру, косметологу, в СПА или на очистительные процедуры. Этот день также самое удобное время, чтобы начать курс детокса или удалить зубы. 

Предостережение дня: не надо в среду начинать важные проекты, не совершайте дорогостоящих покупок и не давайте четких обещаний. Есть вероятность, что вам не удастся справиться с взятыми на себя обязательствами. 

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.21
0.44 66.70
0.43
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