Новое приходит туда, где расчищено. Китайский совет дня на среду, 14 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 14 декабря?

Энергии среды будут располагать к разбору завалов. Если после вторника у вас остались несделанные дела или поломанные вещи – среда будет лучшим днем для того, чтобы очистить пространство.

Совет дня: запланируйте на среду поход к парикмахеру, косметологу, в СПА или на очистительные процедуры. Этот день также самое удобное время, чтобы начать курс детокса или удалить зубы.

Предостережение дня: не надо в среду начинать важные проекты, не совершайте дорогостоящих покупок и не давайте четких обещаний. Есть вероятность, что вам не удастся справиться с взятыми на себя обязательствами.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.