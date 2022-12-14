В офисе Зеленского заявили об «исчезновении» Украины из Twitter

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 29

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил об исчезновении темы конфликта на Украине из Twitter

В офисе Зеленского заявили об «исчезновении» Украины из Twitter

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

Читайте нас в: Дзен Новости

Этой осенью американский миллиардер Илон Маск купил социальную сеть и взялся за реформы ее редакционной политики.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк возмущен отношением социальной сети Twitter к вооруженному конфликту на территории страны. По его наблюдениям, количество твитов на тему спецоперации в трендах ресурса значительно сократилось. Соответствующее мнение Подоляк опубликовал там же, на своей странице в Twitter.

«Исчезновение „конфликта на Украине“ из трендов Twitter. Радикальное сокращение твитов», — сказано в сообщении.

Советник отметил, что пользователи с украинскими номерами телефонов не могут ни зарегистрироваться в Twitter, ни войти в собственные профили. По мнению Подоляка, ответственность за происходящее лежит на новом владельце соцсети — американском предпринимателе Илоне Маске.

Политик добавил также, что не надеется увидеть когда-нибудь «Твиттер-файлы» об осенне-зимнем сезоне 2022 года. Его поддержали в комментариях фолловеры. Люди писали, что после того как Маск получил права на Twitter в их ленте действительно стало меньше новостей о ситуации на Украине.

Американский бизнесмен и исследователь завершил сделку по приобретению Twitter на 44 миллиарда долларов в октябре. Он также заявил о намерении либерализировать редакционную политику соцсети и смягчить цензуру. Маск восстановил ряд заблокированных аккаунтов и организовал голосование за возвращение экс-президента США Дональда Трампа — профиль был закрыт после беспорядков в Капитолии, устроенных его сторонниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Илон Маск «хоронит» нынешнего главу Штатов Джо Байдена на страницах Twitter.

-5° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.21
0.44 66.70
0.43
Начнется новый жизненный этап: таро-прогноз для Стрельцов на 2023 год

Последние новости

6:00
Начнется новый жизненный этап: таро-прогноз для Стрельцов на 2023 год
6:00
Как выбрать умную розетку от пожаров и что нужно знать об устройстве
5:52
Стало известно, как легко взбодриться с утра без кофе и стимуляторов
5:37
Певица Ирина Аллегрова назвала своим главным недостатком ужасный характер
5:22
В офисе Зеленского заявили об «исчезновении» Украины из Twitter
5:07
Спустя три недели после свадьбы дочки певица Слава заявила: «Я уже бабушка»

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что нельзя делать при насморке
"Добивайся всего сама": принципиальные Николаев и Проскурякова не делают поблажек дочери
СВО подняла престиж Российской армии и наших военных — эксперты
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023