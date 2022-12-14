В атаках Украины обнаружен британский след

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 62

Военный аналитик Прохватилов обнаружил британский след в атаках Украины по РФ

В атаках Украины обнаружен британский след

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Сама Незалежная, чей оборонный комплекс почти разрушен, не могла разработать и наладить выпуск высокоточного дальнобойного оружия.

Британцы могли поставить киевскому режиму дальнобойное оружие для обстрела территорий в глубине России. Об этом заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Возможно, это производство корпорации Boeing. Но они еще не закончили испытания. Ракеты такие есть и у Великобритании. Британская разведка заявила, что если Россия не прекратит обстрел энергетической системы Украины, то они предоставят ей дальнобойные системы огня. А они могли уже давно их предоставить. И не только британцы, но и американцы», — предположил эксперт в комментарии URA.RU.

Прохватилов обосновал свое мнение тем, что Украина, чей оборонный комплекс почти разрушен, вряд ли может за короткое время разработать и наладить выпуск высокоточного дальнобойного оружия.

В свою очередь зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что ударами по аэродрому в Энгельсе Запад «тестировал» терпение и решимость руководства РФ. По мнению эксперта, на такие провокации нужно отвечать жестко, поскольку западные кураторы, видимо, «дали добро» киевскому режиму на удары по объектам на территории России.

Минобороны РФ 5 декабря сообщило о попытках нанести удары реактивными беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс — в Саратовской. Обломки перехваченных дронов повредили обшивку двух самолетов, погибли в результате трое военнослужащих, еще четверо пострадали. Днем позже аналогичный удар был нанесен по аэродрому в Курске — там загорелся нефтенакопитель.

Изначально предполагалось, что для атаки использовались модернизированные и оснащенные системой GPS реактивные беспилотники Ту-141 «Стриж», которые еще в советские годы собирали на Харьковском авиазаводе.

Позднее в Киеве намекнули на появление у украинских войск некоего «супероружия» собственного производства, которое сможет «достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири». При этом издание The Financial Times процитировало украинского инженера, который якобы участвует в создании беспилотников для Вооруженных сил Украны. По его словам, дроны, которые атаковали российские аэродромы, могли лететь со скоростью, близкой к скорости звука.

Вместе с тем еще в ноябре стало известно, что Великобритания передала Украине высокоточные ракеты с лазерной системой самонаведения Brimstone 2.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в США заявили, что не помогали Украине наносить удары по России.

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