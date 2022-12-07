WP: Киев неофициально признал атаки на российские аэродромы

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 31

Интервью изданию дал на условиях анонимности киевский чиновник.

WP: Киев неофициально признал атаки на российские аэродромы

Фото: ТАСС / Стрингер

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Тема:
Спецоперация

Киев публично взял на себя ответственность за атаки трех российских аэродромов — под Саратовом, Рязанью и Курском. Об этом говорится в статье американского издания The Washington Post, которому дал интервью украинский чиновник на условиях анонимности.

«Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — цитирует издание собеседника.

Несмотря на это, официального признания Киев так и не сделал. Молчат и другие страны.

Как известно, накануне, 5 декабря, Минобороны РФ сообщило о попытках нанести удары реактивными беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс — в Саратовской. Обломки перехваченных дронов повредили обшивку двух самолетов, погибли в результате трое военнослужащих, еще четверо — пострадавшие.

Днем позже стало известно об атаках Киева на курский аэродром — загорелся нефтенакопитель. Примерная площадь пожара составила 500 квадратных метров.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что как описали зверства в рядах ВСУ украинские пленные.

Тема:
Спецоперация
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