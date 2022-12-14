«Безнадежно не в себе»: Бербок высказалась о Путине и получила жесткий ответ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 71

В сети раскритиковали Анналену Бербок из-за нелепых высказываний о Владимире Путине

«Безнадежно не в себе»: Бербок высказалась о Путине и получила жесткий ответ

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Florian Gaertner

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После стольких нелепых заявлений люди стали сомневаться в адекватности министра.

Глава немецкого МИД Анналена Бербок снова попала под «обстрел» пользователей социальных сетей. На этот раз за свои высказывания о президенте России Владимире Путине.

В частности, пользователи Twitter критикуют политика за ее фразу о том, что Путин хочет сломить украинцев. Теперь люди вообще сомневаются в адекватности Бербок.

«Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее?» — ругается один из читателей.

Другой уверяет, что министр лицемерна и вместо того, чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, дипломат поощряет немецких коллег на то, чтобы продолжать выделять денег на затягивание конфликта. Также ей посоветовали получше подумать не о Путине, а над тем, как принимать обдуманные решения.

«Путин думает, что она идиотка. Он прав», — заключил читатель.

Глава МИД Германии не в первый раз подвергается насмешкам из-за своих заявлений. В конце октября пользователи Twitter высмеяли ее из-за заявления, что сегодня воюют не только танками, как в ХIX веке.

За неделю до этого Анналена Бербок повеселила пользователей из Китая заявлением о том, что на российские энергоносители якобы нельзя полагаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербок взять отпуск ради изучения карты и учебника по истории.

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