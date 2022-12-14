Чеснок, имбирь или прививка: как обезопасить себя от гриппа

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Самое эффективное средство от гриппа — вакцинация

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Зарембо; 5-tv.ru

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Пока польза чеснока научно не доказана, необходимо вакцинироваться абсолютно всем.

В самый разгар сезона гриппа мы, наконец, задумываемся о том, как избежать этого неприятного заболевания. Скажем честно, что употребление имбиря, витамина С и чеснока — пока научно не доказано.

Но что же тогда делать? Вот несколько советов:

  • проветривать помещени
  • поддерживать влажность воздуха 40-50%
  • мыть руки не менее 20 секунд
  • обрабатывать смартфон антисептиком
  • промывать полость носа и полоскать горло солевыми растворами

Однако большинство врачей уверяет, что самое эффективное — вакцинация. Так как только она достоверно снижает риск тяжелого течения заболевания госпитализации и смерти.

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что сделал прививку от гриппа. Российский лидер подчеркнул необходимость вакцинации для безопасности граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как более чем на треть выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионах РФ за неделю. Российские ученые активно включились в борьбу с сезонным обострением. В Москве лабораторные исследования уже сегодня дают быстрый ответ, что у больного: COVID или ОРВИ. Пока, что новая схема диагностирования, работает экспериментально.

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