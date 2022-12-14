Страх перед Россией довел США до паранойи из-за шпионажа

В западных странах участились случаи беспочвенных проверок и арестов. Иностранцы видят везде «руку Москвы».

В США рассказали, что в Европе обострилась паранойя по поводу шпионажа со стороны России. В западных странах участились случаи беспочвенных арестов и обысков. Об этом пишут обозреватели Эрика Соломон и Хенрик Прайсер Либелл в статье для газеты The New York Times.

«Во многих местах повышенную бдительность и реальную обеспокоенность стало трудно отделить от растущей паранойи», — отметили в издании.

В материале также напомнили о случаях запуска беспилотников на охраняемых объектах в Европе и на другие «подозрительные инциденты», но не все их можно с уверенностью привязать к России.

По мнению обозревателей американской газеты, из-за конфликта на Украине многие западные страны стали видеть во всех происшествиях «руку Москвы».

«Норвежские граждане послушно реагировали на предупреждения о необходимости быть бдительными, заваливая полицию звонками о замеченных беспилотниках или иностранцах, которые якобы ведут себя подозрительно», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что США признали победу России в экономической войне.