Страх перед Россией довел США до паранойи из-за шпионажа

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Рита Миронова
Рита Миронова 31

NYT: западные страны охватила беспочвенная паранойя из-за российских шпионов

Страх перед Россией довел США до паранойи из-за шпионажа

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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В западных странах участились случаи беспочвенных проверок и арестов. Иностранцы видят везде «руку Москвы».

В США рассказали, что в Европе обострилась паранойя по поводу шпионажа со стороны России. В западных странах участились случаи беспочвенных арестов и обысков. Об этом пишут обозреватели Эрика Соломон и Хенрик Прайсер Либелл в статье для газеты The New York Times.

«Во многих местах повышенную бдительность и реальную обеспокоенность стало трудно отделить от растущей паранойи», — отметили в издании.

В материале также напомнили о случаях запуска беспилотников на охраняемых объектах в Европе и на другие «подозрительные инциденты», но не все их можно с уверенностью привязать к России.

По мнению обозревателей американской газеты, из-за конфликта на Украине многие западные страны стали видеть во всех происшествиях «руку Москвы».

«Норвежские граждане послушно реагировали на предупреждения о необходимости быть бдительными, заваливая полицию звонками о замеченных беспилотниках или иностранцах, которые якобы ведут себя подозрительно», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что США признали победу России в экономической войне.

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