Журналисты нашли «потерявшегося» шоумена Гарика Мартиросяна

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Знаменитый юморист нашел новое, неожиданное для себя занятие.

Журналисты нашли «потерявшегося» шоумена Гарика Мартиросяна

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Шоумен Гарик Мартиросян не просто так пропал с радаров. Оказывается, комик уже давно покинул Россию и улетел на родину. Теперь экс-резидент Comedy Club обосновался в Армении, сейчас работает на местном телевидении. В том числе звезда юмора немного сменил сферу деятельности и начал создавать контент для детской аудитории.

«Я начиная с позапрошлого года (2020-го — Прим. ред.) большую часть своего времени провожу в Ереване и занимаюсь здесь проектами, которые показывают, в том числе и на местном телевидении. Я никогда не занимался детскими проектами, но так получилось, что я ушел в них с головой. Мне радостно видеть, как армянские дети, приходя на наши спектакли, радуются и восхищаются», — приводит сайт Peopletalk.ru слова артиста.

Стоит отметить, что отъезд Мартиросяна вовсе не связан с политической ситуацией, как у некоторых его коллег по цеху. Юморист продолжает поддерживать связь с российским телевидением. Например, сейчас звезда участвует в новом шоу с Мариной Кравец, премьера которого запланирована на ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ супруги Мартиросяна Жанны Левины о разводе с мужем.

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