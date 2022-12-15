Космос уже не будет прежним: Дюжев рассказал о продолжении сериала «Бригада»

Встретятся ли зрители снова с любимыми персонажами?

Актер Дмитрий Дюжев, прославившийся в российском кинематографе благодаря роли Космоса в сериале «Бригада», рассказал о продолжении нашумевшего фильма. Артист признался, что не против примерить образ своего героя, но уже изменившегося, повзрослевшего за 20 лет.

«Любой персонаж, который был когда-то сыгран, должен быть проанализирован, пролонгирован в процессе подготовки. Нужно понять, что он пережил, что с ним произошло, как изменилась его медицинская карта. И этот герой в любом случае будет новым», — отметил актер в интервью aif.ru.

Артист подчеркнул, что наверняка образ Космоса был бы воплощен с другими ощущениями, так у актеров всегда, даже один и тот же спектакль каждый раз — всегда что-то новое, при неизменном сюжете и составе артистов.

Однако пока речи о продолжении не идет. По крайней мере, напомнил Дюжев, у режиссера сериала Алексея Сидорова таких планов не было.

Многосерийный фильм «Бригада» вышел на экраны в 2002 году и завоевал любовь зрителя с первой серии. Герои картины — четверо друзей, объединившихся в преступную группировку, которую возглавил Александр Белый в исполнении Сергея Безрукова. Все 15 серий зритель наблюдает трансформацию своих персонажей и их ценностей. Способна ли самая крепкая дружба вынести испытание деньгами, славой, вседозволенностью и самыми лихими годами на дворе?

Фильм стал режиссерским дебютом Алексея Сидорова и принес широкую известность исполнителям главных ролей — Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой, а также Дмитрию Дюжеву, Владимиру Вдовиченкову и Павлу Майкову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Вдовиченков не любит видеть себя на экране.