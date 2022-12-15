Видео: мишка Диксон впервые прогулялся в заснеженном вольере

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 105

Белый медведь с удовольствием зарылся носом в сугроб и поплавал в бассейне.

Фото, видео: Пресс-служба московского зоопарка; 5-tv.ru

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Спасенный с одноименного острова белый медведь Диксон впервые вышел в свой уличный вольер. Кадрами прогулки любимца миллионов поделились в Московском зоопарке.

Диксон поправляется с каждым днем и радует смотрителей. Сначала мишка осторожно выполз в вольер и поплавал в бассейне. После водных процедур очаровательный зверь решил поиграть в свежем снегу. Невозможно не заметить, как обрадовался Диксон мягкому снежному одеялу: он с удовольствием зарылся носом в сугроб и немного покувыркался. Умница-Диксон старательно двигает задними лапами и успешно переворачивается с одного бока на другой.

Как рассказали в Московском зоопарке, толстый снежный покров снизил риск повредить израненные места на лапах медведя. Кроме того, раны уже настолько затянулись, что Диксон может вдоволь плавать в бассейне. Последний раз белый медведь купался аж в начале ноября, поэтому сегодняшний заплыв он провел с особым удовольствием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на границе РФ и КНР заметили леопарда-путешественника.

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