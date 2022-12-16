И хочется, и колется: как и когда лучше есть сладкое, чтобы не потолстеть
Сладкое лучше употреблять в первом половине дня
Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru
Нужно ли отказывать себе, например, в печенье? Рассказываем подробно.
Выбор правильных сладостей и их дозированное потребление не принесет вреда фигуре. Среди "вкусняшек" стоит отдать предпочтение ягодам, фруктам, сухофруктам, темному горькому шоколаду.
Темный шоколад в небольшом количестве даже полезен для сердечно-сосудистой системы. Зефир и пастилу лучше приобретать без сахара и сахарозаменителя в составе. От печенья можно не отказываться, выбирая овсяное.
Сладкое лучше употреблять в первой половине дня. Далее обмен веществ человека значительно замедляется, а значит съеденное непременно уйдет в бока.
До этого нутрициолог раскрыл полезные свойства граната. Антон Брыкин считает, что фрукт обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Он содержит вещества с антиоксидантными свойствами, витамины групп С, А, В, калий марганец, фолиевую и никотиновую кислоты, поэтому увлекаться лучше не стоит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, на каких диетах сидят российские знаменитости, чтобы оставаться в форме.
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