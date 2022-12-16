И хочется, и колется: как и когда лучше есть сладкое, чтобы не потолстеть

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 26

Сладкое лучше употреблять в первом половине дня

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

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Нужно ли отказывать себе, например, в печенье? Рассказываем подробно.

Выбор правильных сладостей и их дозированное потребление не принесет вреда фигуре. Среди "вкусняшек" стоит отдать предпочтение ягодам, фруктам, сухофруктам, темному горькому шоколаду. 

Темный шоколад в небольшом количестве даже полезен для сердечно-сосудистой системы. Зефир и пастилу лучше приобретать без сахара и сахарозаменителя в составе. От печенья можно не отказываться, выбирая овсяное.

Сладкое лучше употреблять в первой половине дня. Далее обмен веществ человека значительно замедляется, а значит съеденное непременно уйдет в бока.

До этого нутрициолог раскрыл полезные свойства граната. Антон Брыкин считает, что фрукт обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Он содержит вещества с антиоксидантными свойствами, витамины групп С, А, В, калий марганец, фолиевую и никотиновую кислоты, поэтому увлекаться лучше не стоит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, на каких диетах сидят российские знаменитости, чтобы оставаться в форме.

 

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