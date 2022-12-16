🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 декабря

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 декабря, убывающая Луна во Деве обещает многим знакам зодиака настоящий день побед. Но спешка и необдуманные поступки приведут к большим проблемам.

♈ Овен

Вселенная дает вам четкое представление о том, что нужно исключить из вашей жизни. Вы слушаете? Помните, что в каждых отношениях есть два человека. Что даешь, то и получаешь. Не позволяйте никому воспринимать себя как должное.

Космический совет: обратите внимание на знаки, которые дает вам Вселенная.

♉ Телец

Обратите внимание на свой внутренний храм. Заботьтесь о самых важных отношениях в вашей жизни — о тех, которые у вас есть с самим собой. Вы также станете свидетелями огромного преобразования в своей внешней реальности.

Космический совет: займитесь саморазвитием.

♊ Близнецы

Если вы чувствуете, что вокруг вас есть люди, скрывающие свои истинные лица под масками, то вы, вероятно, правы. Но для того, чтобы освободить место для аутентичных соединений, нужно сбросить маски и начать быть самими собой.

Космический совет: важнее всего честность и ясность.

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♋ Рак

Не общайтесь с теми, кто играет с вами в игры. Оборвите все контакты, как бы это не было трудно. Некоторые из вас могут начать чувствовать, что отношения зашли в тупик. Всегда ли ваша половинка с вами рядом, когда поддержка вам действительно нужна?

Космический совет: не позволяйте никому играть с вашими чувствами.

♌ Лев

Нынешний этап вашей жизни требует от вас понимания своих собственных границ. Вы не обязаны быть рядом с теми, кто рискует повлиять на ваше психическое здоровье. Сделайте глубокий вдох и вернитесь в пространство любви в своем сердце.

Космический совет: найдите баланс со своим подсознанием.

♍ Дева

Прекратите сравнивать свою жизнь или свои отношения с тем, что происходит у других людей. Помните, вы способны воспринимать только часть их истории. Для чего нужен этот этап вашей жизни: большая степень приверженности вашей карьере и миссии.

Космический совет: займитесь своей жизнью, не оглядываясь на других.

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♎ Весы

В мире, который постоянно прославляет занятых, вам предстоит узнать, как важно доверять плану Вселенной. В то время как некоторые вещи проявляются на реактивной скорости, другие — еще только на стадии маленьких росточков и никуда не торопятся. Продолжайте дарить им любовь и заботу, в которой они нуждаются.

Космический совет: одарите любовью тех, кому давно не уделяли внимания.

♏ Скорпион

Выйдите из объятий собственных комплексов, Скорпионы. Позвольте себе получить любовь, которую вы вкладываете в космос. Иногда вам просто нужно посмотреть в зеркало, поцеловать то отражение, которое вы видите.

Космический совет: позвольте себе быть любимыми.

♐ Стрелец

Вы умеете создавать свой тыл, чтобы почувствовать себя в безопасности. Вы в состоянии пережить даже сильный шторм. И в то время, когда некоторые открывают для себя новые удовольствия, другие не всегда могут справиться с нахлынувшими на них чувствами, вы умеете контролировать эти процессы.

Космический совет: продолжайте двигаться в том же направлении.

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♑ Козерог

Способность вычеркивать из своего окружения тех, кто этого не заслуживает — ключ к тому, чтобы всегда оставаться «на вершине мира». Не забывайте защищать свои интересы. Некоторые из вас могут обнаружить, что кто-то распускает слухи о вашей персоне.

Космический совет: не обращайте внимания на слухи.

♒ Водолей

Откройте глаза и осмотритесь вокруг: тогда ваше внимание к деталям поразит любого ювелира. Но шедевр — не результат совпадения, а дитя долгих лет упорного труда. Пусть ваша работа будет вам вдохновением для дальнейших усилий. Вы в процессе созидания лучшей жизни.

Космический совет: трудитесь для достижения лучшего результата.

♊ Рыбы

Хватит прятаться от окружающих и держать язык за зубами. Выскажите все, что вы думаете! Перестаньте держать скелетов в шкафу! Жизнь требует от вас правды, честности и искренности. Овладейте искусством разговора по душам, сегодня оно вам пригодится.

Космический совет: выскажите все, что вас волнует.

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