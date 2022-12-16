На саммите ЕС в Брюсселе согласовали кредит Украине в размере 18 миллиардов евро

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Деньги Незалежной будут выделить частями. Чем еще помогут европейцы киевскому режиму?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Landemard; 5-tv.ru

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Евросоюз выделит Украине кредит на весь следующий год на 18 миллиардов евро. Такое решение приняли по итогам саммита ЕС, который проходил в Брюсселе.

Сообщается, что деньги будут выдавать Киеву частями в качества займа на льготных условиях. Также главы Евросоюза одобрили новые поставки оружия Украине на два миллиарда евро.

В то же время послы 27-ми стран утвердили девятый пакет санкции против России. Сегодня его окончательно согласуют. Документ предусматривает индивидуальные санкции, которые коснутся двухсот человек из «верхушки российской элиты». Также он расширяет список товаров, которые нельзя ввозить в нашу страну, и запрещает инвестиции в горнодобывающий сектор России.

При этом ЕС не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений, подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, это важно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность во всем мире.

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