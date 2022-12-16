«Завладеть вселенной»: Захарова уверена, что США мечтают сломать РФ, но не могут

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Захарова: при наличии плана США непременно бы уничтожили Россию и захватили вселенную

«Завладеть вселенной»: Захарова уверена, что США мечтают сломать РФ, но не могут

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Наша страна мешает американцам быть самыми властными в мире.

Если бы США знали, как стереть Россию с лица Земли — то они непременно бы это сделали. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон мечтает о полной монополии в своих руках и жаден до мировой власти. Однако вариантов по захвату всей Земли у американской стороны не существует.

«Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, все золото, все алмазы, всю питьевую воду и вообще все на свете, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно приступили», — написала она в Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала заявление политической деятельницы, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о намерении США добиться исключения России из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН. Ранее она сообщала, что с радостью воспользовалась бы способом, который позволил бы завершить там членство РФ, однако пока такой возможности не предусмотрено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что незаконное исключение России из Совбеза ООН приведет к ядерной войне.

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