«Завладеть вселенной»: Захарова уверена, что США мечтают сломать РФ, но не могут

Наша страна мешает американцам быть самыми властными в мире.

Если бы США знали, как стереть Россию с лица Земли — то они непременно бы это сделали. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон мечтает о полной монополии в своих руках и жаден до мировой власти. Однако вариантов по захвату всей Земли у американской стороны не существует.

«Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, все золото, все алмазы, всю питьевую воду и вообще все на свете, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно приступили», — написала она в Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала заявление политической деятельницы, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о намерении США добиться исключения России из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН. Ранее она сообщала, что с радостью воспользовалась бы способом, который позволил бы завершить там членство РФ, однако пока такой возможности не предусмотрено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что незаконное исключение России из Совбеза ООН приведет к ядерной войне.