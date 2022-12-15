Незаконное исключение России из Совбеза ООН приведет к ядерной войне

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 039

Политолог Марков: исключить Россию из Совбеза ООН юридической невозможно

Фото, видео: Zuma / ТАСС; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Американские конгрессмены не понимают, о чем просят, когда призывают «убрать» Москву.

Исключение России из Совета безопасности ООН нереально с точки зрения юрисдикции. Москва не просто постоянный член Совбеза, но одна из его основателей. Нет никакой процедуры исключения такой страны. Об этом заявил политолог Сергей Марков, комментируя призыв американских конгрессменов добиться устранения России из Совбеза ООН.

«Это можно сделать фактически, просто заблокировав возможность российским дипломатам посещать совет безопасности ООН и вообще здание секретариата ООН в Нью-Йорке. США обладают возможностями спецслужб, полиции и могут просто лишить возможности российским дипломатам приезжать в совет безопасности ООН», — заявил он в беседе с 5-tv.ru.

По мнению Маркова, подобные меры незаконны, но могут быть признаны членами Генеральной ассамблеи ООН и его генсеком Антониу Гутерришем. В таком случае совет безопасности продолжит работу в штатном режиме, но без России, несмотря на то, что ее исключение является противоправным.

«Но этот план американцы предполагают ввести в действие, в случае каких-то жестких действий РФ. На сегодня он разработан прежде всего в случае применения Россией тактического ядерного оружия на Украине», — объяснил политолог.

По словам эксперта, удар по российским войскам на Украине со стороны государств членов НАТО предполагается только после использования Москвой ядерного вооружения, а также и исключение «вот таким незаконным», но фактическим способом.

Марков отметил, что в случае выбывания из Совбеза ООН Россия потеряет часть существенного статуса, ведь внутри совета обсуждается не только украинский кризис, но и другие вопросы. У РФ пропадет право вето на их решение.

Еще Совет безопасности может принять меру о всеобъемлющих антироссийских ограничениях, и другие страны будут обязаны их поддержать.

«Есть важный вопрос, связанный с ядерным оружием. Статус постоянного члена Совбеза и право вето, это способ не допустить ядерной войны. Есть страны, которые могут начать ядерную войну. Чтобы они ее не начали, им дали право вето на все решения Совбеза ООН. В том случае, если ядерная сверхдержава России будет лишена этого права вето, то, возможно, она будет вынуждена применить ядерное оружие для своей защиты», — признался эксперт.

Ранее стало известно, что Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Киеву.

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