ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 18

В 2023 году годовая инфляция снизится до 5-7%, а в 2024 году вернется к 4%.

ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщает Центробанк.

«Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне. Вместе с тем проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными», — говорится в сообщении Центробанка.

Отмечается, что это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики.

В ЦБ добавили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также в зависимости от внутренних и внешних финансовых рисков.

Согласно прогнозу банка, в 2023 году годовая инфляция снизится до 5-7%, а в 2024 году вернется к 4%.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что президент России Владимир Путин озвучил задачи на 2023 год. Их шесть. Первая — вывести работу с ключевыми партнерами на другой уровень. Россия будет сотрудничать с теми, кто готов вести диалог на равных. Как показывает практика, на востоке и юге таких больше, чем на западе. Финансовый суверенитет — это независимость от иностранных денег, добавил Путин.

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