Дмитрий «Гоблин» Пучков попал под санкции ЕС

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Евросоюз запретил въезд блогеру Дмитрию Пучкову «Гоблину»

Дмитрий «Гоблин» Пучков попал под санкции ЕС

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Лицам, попавшим под санкции, замораживают активы на территории Европы, также физлицам запрещен въезд в Евросоюз.

Евросоюз опубликовал принятый девятый пакет санкций против России. Под персональные ограничения попал блогер Дмитрий Пучков («Гоблин»). 

Лицам, попавшим под санкции, замораживают активы на территории Европы, а вот физлицам запрещен въезд в Евросоюз. До этого также стало известно, что под санкции попал и российский певец Григорий Лепс. В санкционный список включили российских министров — культуры, просвещения, науки, образования и порядка 40 депутатов Государственной думы.

Напомним, Брюссель усилил санкционное давление на Россию из-за СВО на Донбассе и ввел в действие санкционные пакеты, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, при каких условиях Сербия введет санкции против РФ.

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