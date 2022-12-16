Дмитрий «Гоблин» Пучков попал под санкции ЕС

Лицам, попавшим под санкции, замораживают активы на территории Европы, также физлицам запрещен въезд в Евросоюз.

Евросоюз опубликовал принятый девятый пакет санкций против России. Под персональные ограничения попал блогер Дмитрий Пучков («Гоблин»).

Лицам, попавшим под санкции, замораживают активы на территории Европы, а вот физлицам запрещен въезд в Евросоюз. До этого также стало известно, что под санкции попал и российский певец Григорий Лепс. В санкционный список включили российских министров — культуры, просвещения, науки, образования и порядка 40 депутатов Государственной думы.

Напомним, Брюссель усилил санкционное давление на Россию из-за СВО на Донбассе и ввел в действие санкционные пакеты, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, при каких условиях Сербия введет санкции против РФ.