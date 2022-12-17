Врач-гастроэнтеролог назвала неочевидную причину боли в пояснице

В преддверии новогодних праздников, которые будут сопровождаться многочисленными застольями, медик дала рекомендации о том, как после длинных каникул не оказаться на больничной койке.

Боль в пояснице может сигнализировать о наличие панкреатита, рассказала врач-гастроэнтеролог Алена Поташева в эфире на федеральном канале. Она отметила, если после употребления алкоголя человек чувствует неприятные ощущения в спине, то это веский повод проверить работу поджелудочной железы.

«Если у человека после употребления алкоголя возникает боль в пояснице, необходимо проверить поджелудочную железу», — пояснила специалист.

Кроме того, она обратила внимание россиян и на то, что алкоголь намного опаснее для поджелудочной железы, нежели жирная пища. Если все же человек ощутил боль в пояснице, не стоит затягивать с походом к врачу.

А чтобы избежать развития панкреатита, Поташева порекомендовала не голодать перед застольем. Так, вероятней всего, во время трапезы человек съест меньше жирной пищи. Также во избежание проблем со здоровьем стоит заменить майонез в салатах на кокосовое масло, не переусердствовать с количеством пряностей в блюдах, а вместо газированных напитков отдать предпочтение ягодным морсам и минеральной воде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не поправиться после новогодних праздников.