Вылитый царь: Волочкова сравнила нового жениха с Николаем II

Еще на прошлой неделе мужчина впервые пришел к ней в гости, а сегодня она вместе с ним собирается на Мальдивы и под венец.

Балерина Анастасия Волочкова увидела поразительное сходство между новым возлюбленным Дмитрием и российскими императором Николаем II. Знаменитость считает, что он будто бы сошел с картины, которая имеется в ее гостиной — одно лицо.

«Знаете, мой Дмитрий очень похож на Николая II, который изображен на фреске в гостиной моего дома, можете сами посмотреть на фото. Удивительное сходство! Наверное, это знак судьбы», — предположила артистка в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Она также рассказала, что познакомилась с любимым во время своего благотворительного концерта. Там мужчина решил сделать добрый жест и угостить детей, участвовавших в постановке, пирожными. Их производством он и занимается в обычной жизни. Это особые десерты, в которых нет сахара.

Их вкус смогла оценить и сама балерина — Дмитрий лично принес ей угощение домой, нарядившись в костюм Деда Мороза. Это произошло на прошлой неделе, а уже через несколько дней Анастасия назвала мужчину женихом и собирается с ним лететь на Мальдивы.

«Есть такая поговорка: если хочешь насмешить Бога — расскажи о своих планах. Поэтому свадьбу мы пока не планируем. Зато у меня в планах — спектакль 28 декабря, а потом мы с Димой улетаем на Мальдивы. Я могу вам сказать: я очень счастлива!» — добавила балерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший Волочковой женился на гадалке после искрометного романа с балериной.