Замглавы городского департамента ЖКХ избили в Москве

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 44

Замглавы городского департамента ЖКХ Калтурина неизвестный избил в Москве

Замглавы городского департамента ЖКХ избили в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Нападавший обвинил чиновника в том, что тот якобы сбил его жену на машине.

Заместителя главы департамента ЖКХ Москвы Павла Калтурина неизвестный избил в ночь на 17 декабря.

По сведениям 5-tv.ru, 32-летний чиновник около полуночи вышел из офиса в Богоявленском переулке и направился к служебному автомобилю. В этот момент на него напал неизвестный мужчина, ударив несколько раз по лицу и опрокинув на землю. Свидетелем нападения стал охранник ведомства.

«Да, он подошел к машине. Тот (нападавший) с ходу его ударил, повалил», — рассказал он.

Неизвестный также угрожал Калтурину и потребовал извинений за то, что 10 декабря на Тверской улице тот якобы сбил его беременную жену на служебном автомобиле. Истребовав у чиновника номер телефона, неизвестный скрылся на белом Volkswagen Polo. Пострадавший рассказал о случившемся прибывшим полицейским и заявил, что не попадал в ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Григорий Лепс пошел на мировую с посетителем бара в Петербурге, которого ранее избил вместе со своим директором.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
64.61
0.31 68.78
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 декабря

Последние новости

17:30
Замглавы городского департамента ЖКХ избили в Москве
17:18
Шольц призвал не дать «оборваться нити» переговоров с РФ
17:07
Умер тренер Александра Поветкина и Кости Цзю
17:03
Инфаркт в 40 лет: певица Эльмира Сулейманова умерла во сне
16:47
Российские войска остановили и рассеяли ВСУ ударами артиллерии в ДНР
16:33
Косметолог объяснил, что произошло с лицом Алены Шишковой после набора веса

Сейчас читают

Европейский политолог: жители ЕС погрязнут в долгах и начнут отказываться от еды
"Его изолировали от всех": Левкин потерял связь с больным 75-летним Алибасовым
SHAMAN объяснил причины обнародования имени второй жены
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023