Замглавы городского департамента ЖКХ избили в Москве

Нападавший обвинил чиновника в том, что тот якобы сбил его жену на машине.

Заместителя главы департамента ЖКХ Москвы Павла Калтурина неизвестный избил в ночь на 17 декабря.

По сведениям 5-tv.ru, 32-летний чиновник около полуночи вышел из офиса в Богоявленском переулке и направился к служебному автомобилю. В этот момент на него напал неизвестный мужчина, ударив несколько раз по лицу и опрокинув на землю. Свидетелем нападения стал охранник ведомства.

«Да, он подошел к машине. Тот (нападавший) с ходу его ударил, повалил», — рассказал он.

Неизвестный также угрожал Калтурину и потребовал извинений за то, что 10 декабря на Тверской улице тот якобы сбил его беременную жену на служебном автомобиле. Истребовав у чиновника номер телефона, неизвестный скрылся на белом Volkswagen Polo. Пострадавший рассказал о случившемся прибывшим полицейским и заявил, что не попадал в ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Григорий Лепс пошел на мировую с посетителем бара в Петербурге, которого ранее избил вместе со своим директором.