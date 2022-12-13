Извинился и возместил ущерб: Григорий Лепс примирился с избитым петербуржцем

Григорий Лепс пошел на мировую с посетителем бара после скандала с избиением. Чем молодой человек разгневал звезду и почему певец начал пить, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Григорий Лепс поставил точку в недавнем скандале. Певец в нетрезвом состоянии и его директор жестоко избили посетителя бара. Поклонники артиста давно бьют тревогу. Это не первый случай, когда звезда российской эстрады демонстрирует агрессивное поведение. Что заставило знаменитость снова пристраститься к алкоголю и как Лепс примирился с избитым петербуржцем, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Конфликт певца и посетителя бара запечатлели на видео. На кадрах отчетливо видно, как Григорий Лепс подбегает к лежащему на земле человеку и наносит удар. Друзья и поклонники артиста в шоке. Они не понимают, что могло вывести знаменитость из себя.

Когда артист отправился выступать в культурную столицу, вряд ли он подозревал, каким скандалом обернется эта поездка. Но выступление сразу не заладилось. Во время концерта Григорий Лепс не смог взять нужную ноту и так разозлился, что сломал микрофон о сцену и бросил очки в музыкантов. Многие уже тогда заподозрили, что певец нетрезв.

«Было очень заметно, что что-то не так во внешности. Какой-то опухший», — рассказала поклонница Лепса, присутствовавшая на выступлении.

Вечером расстроенный певец в сопровождении директора и охраны пошел в ирландский паб, чтобы поднять настроение привычным способом — горячительными напитками. По информации прессы, за 14 порций виски, бокал пива и одно яблоко на закуску Лепс заплатил почти 13 тысяч рублей. После этого у Григория случился конфликт с одним из посетителей заведения, который закончился той самой жестокой дракой.

Версии случившегося у участников потасовки разные. Петербуржец по имени Дмитрий уверяет, что известный певец захотел сыграть с ним в нарды на десять тысяч долларов. У молодого человека таких денег не было.

«Для Лепса это мелкая сумма, для моего доверителя — крупная. И кроме того, он не хотел играть даже с Народным артистом России в нарды. Он хотел доиграть ту партию, которую он вел со своим партнером», — рассказал о случившемся Евгений Хейфиц, адвокат потерпевшего.

Григорий, по словам обвиняющей стороны, был оскорблен отказом. И не смог сдержать эмоции.

Однако сам артист говорит, что все было совсем не так. По словам Лепса, он спокойно отдыхал в баре, когда к нему подошел Дмитрий и попросил сфотографироваться. Григорий был не в духе, поэтому отказал в просьбе, на что поклонник, обиделся и первым начал перепалку.

После выяснения отношений с жителем Санкт-Петербурга, Лепс вернулся в Москву, где как ни в чем не бывало участвовал в съемке концерта. О драке, случившейся накануне, напоминали только ссадины на руках. Петербуржец, тем временем, оказался в больнице.

«Перелом костей носа со смещением, гематомы, и еще целый ряд диагнозов, которые сейчас исследуются. МРТ будут делать», — сообщил о травмах доверителя Хейфиц.

Администрация паба встала на сторону Лепса. Там заявили, что Дмитрий, и правда, докучал звезде, за что и поплатился.

«Пришел Григорий Лепс <…>, сел за барную стойку, безусловно, его узнали постоянные гости и так как они были, откровенно говоря, пьяные, в таком достаточно тяжелом состоянии, какие-то пошли в адрес Григория Лепса не очень приятные высказывания», — рассказал совладелец паба Николай Белоусов.

Адвокат потерпевшего парирует: даже если мужчина действительно слишком настойчиво просил фото на память, то это не повод ломать ему нос.

«Он сильно избит. <…> Ходит он нормально, но (его беспокоят. — Прим. ред.) проблемы с дыханием, со сном», — говорит о возникших у подзащитного проблемах со здоровьем юрист.

О проблемах Григория с алкоголем в шоу-бизнесе знают давно. Он и сам неоднократно утверждал, что любит выпить.

«Шампанское — это несерьезно. Спирт — это хорошо», — публично признавался артист.

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Но в последние годы Лепс старался не злоупотреблять. Все изменилось после развода с женой в 2021 году. Мужчина снова сорвался. СМИ писали, что он несколько дней не выходил из запоя и был в неадекватном состоянии. Григорию Лепсу даже потребовалась помощь психиатров. А вскоре у певца случился гипертонический криз. Врачи предупреждали: пагубные пристрастия негативно отражаются на здоровье.

«Когда заболевание (алкоголизм. — Прим. ред.) прогрессирует, увеличивается продолжительность запоев, возникают сопутствующие заболевания, гипертонический криз может перейти в инсульт, в инфаркт», — отметил психиатр-нарколог Василий Шуров.

Лепс тогда взял себя в руки, перестал пить, стал меньше курить и записался в тренажерный зал. Но в таком ритме продержался недолго, заявив, что не собирается отказываться от пагубных пристрастий. Из-за этого и попал в новый скандал.

Драку, которую учинил певец в Санкт-Петербурге, многие коллеги по цеху не одобрили.

«Артисты считают, что они пупы земли, понимаете. Это, конечно, отвратно, это ужасно, это недопустимо. И я считаю, что должен быть прилюдный процесс», — высказался по поводу конфликта Лепса с петербуржцем светский журналист Денис Сорокин.

Однако нашлись и те, кто вступился за артиста. Коллеги по сцене отмечают, что никогда не видели Лепса в таком разъяренном состоянии.

«Я просто Григория знаю, он руки не поднимет никогда, это значит его так надо вывести, такую фигню сказать», — рассказал шоумен Сергей Зверев.

Некоторые даже обвинили пострадавшего в том, что тот сам напрашивался на побои.

«Видно было, что люди готовы были к этой ситуации и провоцировали Гришу сто процентов», — прокомментировала инцидент певица Катя Лель.

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Над карьерой Лепса нависла угроза. Пострадавший снял побои и написал заявление в полицию. Против певца возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Юристы сообщали, что за свой поступок народный артист может получить реальный тюремный срок.

«Если откроется, что это совершено все было в состоянии алкогольного опьянения, то это отягчающий признак, который влияет на увеличение наказания в сторону максимального — до трех лет, если (нападал. — Прим. ред.) один, и до пяти, если двое», — рассказал адвокат Евгений Розенберг.

Но адвокат Дмитрия сообщил, что у его клиента нет цели посадить певца за решетку. Главное, чтобы тот попросил прощения и попытался уладить конфликт по-человечески.

«Можно же себя вести, как Михаил Ефремов, и смешить всю страну, а можно вести себя ответственно, как мужчина, признать, что был не прав», — сказал Евгений Хейфиц.

Григорий Лепс все-таки нашел в себе силы примириться с петербуржцем. Как сообщил адвокат, певец возместил ущерб. Дмитрий подал заявление с просьбой прекратить уголовное дело. Поклонники артиста надеются, что певцу удастся побороть свою алкогольную зависимость, чтобы привлекать внимание общественности не скандальными выходками, а новыми песнями и творческими проектами.

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