Тренер стал первым, кто разглядел в юном советском спортсмене будущего абсолютного чемпиона мира.

Без тренера Валерия Белова, о смерти которого стало известно сегодня, мир никогда не узнал бы о легендарном боксере Косте Цзю. Об этом 5-tv.ru заявил сам бывший абсолютный чемпион мира по боксу.

По словам Цзю, с Беловым он впервые встретился в 1986 году и во многом благодаря именно ему начал свой блистательный путь в спорте.

«Валерий Иванович с первой нашей встречи поверил в меня так, что уговорил выставить меня от сборной „Трудовых резервов“ на первенство СССР. Это было начало моего длинного пути в сборной Советского союза. Он был в тот момент самым первым, кто поверил в меня. Для меня это близкий человек, который всю любительскую карьеру всегда был рядом», — поделился Цзю.

Он подчеркнул, что именно благодаря вере в него Белова он попал на свои первые значимые соревнования и выиграл их. Если бы тренер не настоял на участии боксера в сборной, «никто никогда бы не узнал, кто такой Костя Цзю», отметил спортсмен.

С Беловым Цзю сотрудничал и во время выступлений на профессиональном ринге. Прославленный боксер выразил сожаление по поводу смерти тренера и сказал, что она стала большой утратой для многих.

Ранее в этот день стало известно о смерти заслуженного тренера СССР по боксу Валерия Белова на 76-м году жизни. В разные годы он тренировал олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Поветкина, экс-чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WDA) и Международной боксерской федерации Дениса Лебедева, а также бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

В конце 1990-х Белов тренировал сборную Гватемалы, в результате чего в 1998 году она выиграла чемпионат Центральной Америки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти сербского тренера Синиши Михайловича — наставника знаменитых футбольных клубов «Милан», «Торино», «Фиорентина» и других.