Трезво оценивают: Зеленский признался, его призывают к переговорам с Россией

Украинский лидер на протяжении десяти месяцев меняет свое мнение по вопросу дипломатии с российской стороной. То категорически против, то заявляет о готовности, но выдвигает свои условия.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что некоторые страны призывают его уже начать переговоры с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI. При этом в подобных обращениях к нему он не видит смысла.

«Я знаю, что некоторые предлагают сесть за стол переговоров с ним (президент РФ Владимир Путин — Прим.ред.), но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное», — сказал он.

Вместе с тем Зеленский не уверен, что желание французского лидера Эммануэля Макрона стать посредником в переговорах между Украиной и Россией могут привести к чему-то действенному.

К слову, еще в ноябре Зеленский заявлял — переговоры с Москвой возможны. И выставил условия для этого: восстановление территориальной целостности Украины, наказание за военные преступления, гарантии, что больше ничего не повторится, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков. Хотя до этого Зеленский ввел в действия решения совета национальной безопасности — в частности, о невозможности переговоров с Путиным.

Теперь же Зеленский заявил о новых условиях завершения конфликта на Украине — это отвод армии России к границам 1991 года. Только после этого Киев сядет за стол переговоров.

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