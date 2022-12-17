Российский хоккеист Казбеков умер в 18 лет после перехода в канадский «Лондон Найтс»

Российский игрок канадской юниорской Хоккейной лиги Онтарио Абакар Казбеков, выступавший за клуб «Лондон Найтс», скончался в возрасте 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Хоккейная лига Онтарио и „Лондон Найтс“ с прискорбием сообщают о внезапной кончине Абакара Казбекова. Он был ценным игроком команды с 2021 года. Мыслями мы с его семьей, друзьями и товарищами по команде», — говорится в сообщении.

Причины смерти молодого хоккеиста не сообщаются. Отмечается, что в связи с трагедией «Лондон Найтс» отменил ближайший матч с «Флинт Файрбердс».

За канадский «Лондон Найтс» 18-летний воспитанник подольского «Витязя» Абакар Казбеков играл с 2021 года, занимая позицию форварда. За это время он вышел на лед в 21 матче, забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу.

Напомним, в августе в Петербурге простились с 14-летним хоккеистом СКА Всеволодом Малковым, скончавшимся после попадания шайбы в грудь на тренировке.

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