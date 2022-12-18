Кто следующий: Манукян похвастался отношениями с Муцениеце
Блогер Дава раскрыл отношения с актрисой Агатой Муцениеце
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
Аудитория уже успела отшутиться на этот счет. Причем некоторые шуточки были чересчур жесткими.
Отношениями с актрисой Агатой Муцениеце похвастался известный блогер Дава (Давид Манукян). Снимок, на котором Дава нежно обнимает девушку сзади, опубликован в социальных сетях. Селебрити удивил подписчиков фотографией, подписав ее.
«И пусть все будет по барабану», — написал Манукян.
Муцениеце является бывшей женой актера Павла Прилучного, ну а сам блогер встречался с певицей Ольгой Бузовой. У многих зрителей сразу же появилась мысль, что речь идет о романтических отношениях. Однако выяснилось, что они исключительно рабочие. Фото же было сделано на съемках нового клипа артиста. Аудитория уже отшутилась на эту тему соответствующими комментариями.
«Сначала у Вована снялась, типа „любофф“. Теперь у Давы. Следующий кто? Басков?» — шутит один из комментаторов.
К слову, Муцениеце скучает по своему коллеге по цеху Дмитрию Нагиеву. Недавно ведущий покинул шоу «Голос. Дети», успев за долгие годы работы в прямом смысле стать лицом проекта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кого раскритиковала Муцениеце.
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