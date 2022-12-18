Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Видный советский военачальник скончался на 84-году жизни.

Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Умер советский и российский военный деятель, бывший начальник Генштаба Вооруженных Сил СССР, председатель «Российского союза ветеранов» Михаил Моисеев. Трагическую новость опубликовал сайт Клуба военачальников РФ.

Сообщается, что Моисеев скончался 18 декабря в возрасте 83 лет. Президент Клуба генерал армии Анатолий Куликов от имени Совета организации выразил соболезнование родным и близким военачальника.

Михаил Моисеев возглавлял Генштаб ВС СССР с 1988 по 1991 год, до этого занимал пост командующего войсками Дальневосточного военного округа. В 1989 году получил звание генерала армии, став самым молодым советским генералом с 1970 года. С 22 по 23 августа 1991 года исполнял обязанности министра обороны СССР. В 1989–1991 годы был народным депутатом СССР.

Находясь в отставке, Моисеев принимал деятельное участие в работе ветеранских объединений. С 2012 года возглавлял Общероссийскую общественную организацию «Российский союз ветеранов». Был отмечен отечественными и иностранными наградами, в том числе Орденом Александра Невского.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти на 76-м году жизни заслуженного тренера СССР по боксу Валерия Белова, воспитавшего таких прославленных боксеров, как Константин Цзю, Александр Поветкин и Денис Лебедев.

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