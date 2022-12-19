Столкновение символов: китайский совет дня на понедельник, 19 декабря

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 6

Первый день новой недели может закончиться неприятными конфликтами.

Столкновение символов: китайский совет дня на понедельник, 19 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 19 декабря?

Понедельник встретит плохим настроением. День характеризуется столкновением символа дня и символа месяца и это влечет за собой все прелести таких стычек. Можно ожидать срыва планов и договоренностей, повышенную конфликтность окружающих.

Совет дня: обязательно используйте практики самоуспокоения для контроля эмоций в течение дня. Кому-то помогают дыхательные упражнения, кому-то долгие пешие прогулки, а кому-то надо просто минимизировать контакты с миром.

Предостережение дня: не стоит в понедельник начинать новые серьезные проекты — покупать дорогостоящее имущество, инвестировать.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
64.61
0.31 68.78
0.33
Столкновение символов: китайский совет дня на понедельник, 19 декабря

Последние новости

3:15
Столкновение символов: китайский совет дня на понедельник, 19 декабря
3:07
Говорившая с инопланетянами Катя Лель обижена: «Меня называли ненормальной»
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака
3:00
Разрываясь между двумя партнерами: любовный гороскоп для Тельцов на 2023 год
2:47
К каким последствиям приводит дефицит витамина В и как сохранять его в норме
2:24
Более тысячи человек выступили против антироссийских санкций в Италии

Сейчас читают

Месси — чемпион мира! Аргентина в сложном матче одолела Францию
«Меня пустят к ней завтра» — Политов рассказал о состоянии госпитализированной дочери
Спутники не спасли: как российские военные обвели вокруг пальца ВСУ и НАТО
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023