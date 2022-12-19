В России могут изменить систему оплаты за ЖКУ для контроля над коммунальщиками

Эфирная новость 208

Сейчас деньги сразу поступают на счета управляющих компаний, что мешает проследить за их дальнейшей судьбой. Ситуацию может исправить специальный счет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В России предложили изменить порядок оплаты коммунальных услуг, чтобы контролировать работу управляющих компаний.

Как выяснили «Известия», идея состоит в следующем — жильцы открывают специальный счет и переводят на него деньги, а потом с него оплачивают работу коммунальщиков, например, за вывоз мусора или косметический ремонт в подъезде. Но только когда все будет сделано в полном объеме и качество устроит жильцов.

Сейчас система работает по-другому — деньги сразу поступают на счета управляющих компаний, а куда они потом тратятся, проследить практически невозможно. Могут пойти на благоустройство других домов, на оплату подрядчикам.

Это и хотят искоренить авторы инициативы, которая уже в следующем году будет рассмотрена в Государственной думе.

-9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
64.61
0.31 68.78
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 декабря

Последние новости

10:39
Четыре человека погибли при отравлении газом в Кузбассе
10:27
Металлический шар с 230 литрами дорогого алкоголя украли со дна озера в Швейцарии
10:15
Жительница Петербурга проехала полстраны ради похищенного сына и нашла его в приюте
10:00
Спасли не всех: хроника одного из самых мощных обстрелов Донецка с 2014 года
9:47
В России могут изменить систему оплаты за ЖКУ для контроля над коммунальщиками
9:34
Ресторан загорелся на 22-м этаже элитного жилого комплекса в Батуми

Сейчас читают

Кормухина жестко прошлась по Орбакайте и Николаеву: «Что посеяли, то и кушать»
Любовь Аксенова об опыте травмирующих отношений: «Думала, что это любовь»
Хирурги назвали самые популярные пластические операции в России за 2022 год
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023