В России могут изменить систему оплаты за ЖКУ для контроля над коммунальщиками
Сейчас деньги сразу поступают на счета управляющих компаний, что мешает проследить за их дальнейшей судьбой. Ситуацию может исправить специальный счет.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
В России предложили изменить порядок оплаты коммунальных услуг, чтобы контролировать работу управляющих компаний.
Как выяснили «Известия», идея состоит в следующем — жильцы открывают специальный счет и переводят на него деньги, а потом с него оплачивают работу коммунальщиков, например, за вывоз мусора или косметический ремонт в подъезде. Но только когда все будет сделано в полном объеме и качество устроит жильцов.
Сейчас система работает по-другому — деньги сразу поступают на счета управляющих компаний, а куда они потом тратятся, проследить практически невозможно. Могут пойти на благоустройство других домов, на оплату подрядчикам.
Это и хотят искоренить авторы инициативы, которая уже в следующем году будет рассмотрена в Государственной думе.
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